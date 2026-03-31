U ozbiljnoj poruci da će zemlje na svim kontinentima biti pogođene, organizacija je navela da bi rast cena energije i hrane ove godine naškodio ekonomskom rastu i mogao da ostavi trajne posledice po globalnu ekonomiju.



Ovo upozorenje objavljeno je samo nekoliko sati nakon što je Donald Tramp zapretio da će uništiti iransku energetsku infrastrukturu ukoliko Iran ne pristane na mirovni dogovor, pa će analiza MMF-a verovatno biti viđena kao upozorenje Beloj kući o dugotrajnim posledicama rata za domaćinstva koja već teško žive.



U izveštajima glavnih odeljenja MMF-a, uključujući glavnog ekonomistu Pjera-Olivijea Gurinča, MMF je naveo da će vlade sa visokim nivoima zaduženja imati ograničen pristup sredstvima koja bi mogla da koriste za ublažavanje najgorih efekata krize.



“Premda rat može oblikovati globalnu ekonomiju na različite načine, svi putevi vode ka višim cenama i sporijem rastu,” navodi se u tekstu, piše Gardijan.



Dok će neke zemlje koje su neto izvoznici nafte i gasa, poput SAD-a, profitirati od viših cena fosilnih goriva, povećani računi za benzin, dizel i hranu štetiće životnom standardu, navodi analiza.



Predviđa se i da će preduzeća biti pod pritiskom da povećaju cene, što bi moglo naterati centralne banke da povećaju kamatne stope kako bi obuzdale inflaciju.



“Kratkotrajan sukob mogao bi naglo podići cene nafte i gasa pre nego što se tržišta prilagode, dok bi dug sukob mogao održavati energiju skupom i opteretiti zemlje koje zavise od uvoza,” upozoravaju. “Ili svet može završiti negde između, tenzije traju, energija ostaje skupa, inflaciju je teško obuzdati uz stalnu neizvesnost i geopolitički rizik.”



“Mnogo toga zavisi od toga koliko dugo sukob traje, koliko se širi i koliko štete nanosi infrastrukturi i lancima snabdevanja,” dodaje se, uz napomenu: “Istorijski, održivi skokovi cena nafte obično su dovodili do povećanja inflacije i smanjenja rasta.”



Oko trećine proizvodnje đubriva prolazi kroz Ormuski moreuz, što povećava cene. Projekcije UN-ove Organizacije za hranu i poljoprivredu (FAO) ukazuju da bi globalne cene mogle biti prosečno 15–20 odsto više u prvoj polovini 2026. ako kriza potraje.

Cene prirodnog gasa u Velikoj Britaniji više su nego udvostručene od prošlog decembra, dostigavši oko 140 funti po termu, dok je barel brent nafte koji je koštao oko 60 dolara pre sukoba skočio na preko 116 dolara u ponedeljak, pre nego što je pao na 112 dolara.

Predviđanja za oštar rast cena gasa i struje u Evropi naredne zime navode vlade da razmišljaju o većim subvencijama i socijalnoj pomoći za najugroženija domaćinstva.



MMF je dodao: “U Evropi, šok ponovo priziva senku gasne krize iz 2021–22, pri čemu su zemlje poput Italije i Velike Britanije posebno izložene zbog zavisnosti od gasnih elektrana, dok su Francuska i Španija relativno zaštićene zahvaljujući većem udelu nuklearne i obnovljive energije.”



