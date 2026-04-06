Cilj ove mere je da se spreči vožnja do iscrpljenosti i time poveća bezbednost na putevima.

Za prevoznike to znači nove obaveze i troškove, dok za domaći prevoz sve ostaje kao i ranije, piše Dnevnik.hr. Nove obaveze i troškovi Nova uredba obuhvata i iznajmljena vozila.

"Ako iznajmljujete kamion osobi koja će ga koristiti za komercijalni prevoz unutar Evropske unije, morate je upozoriti da i dalje mora da koristi vozilo opremljeno tahografom za vožnju do Slovenije, Austrije, Mađarske“, objasnio je Zoran Kalauz iz kompanije Tahograf objasnio je da će kompanije za iznajmljivanje kamiona morati da upozore svoje klijente na nova pravila.

Pored ugradnje uređaja, vozači moraju imati i vozačku karticu, čije izdavanje košta oko 100 evra, što za mnoge predstavlja novi trošak.

Bezbednost kao glavni razlog Iako uvođenje tahografa predstavlja finansijsko opterećenje, ono ima za cilj rešavanje problema nebezbednosti u saobraćaju i nelojalne konkurencije.

Branko Trstenjački iz Udruženja za drumski prevoz naglašava da su nesreće izazvane umorom vozača česta pojava.

„Morate znati da ti ljudi voze koliko mogu i često precenjuju sebe. Kao prevoznik, dva puta mi se desilo da kombi upadne u kamion u Nemačkoj i jednom u Francuskoj. Moje vozilo se kretalo i išlo je 90 km/h, a noću je udarilo u prikolicu jer je zaspala“, rekao je Trstenjački.

