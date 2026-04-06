"Zlatna planina" će biti centar brojnih dešavanja ispunjenih toplinom običaja, kreativnim radionicama i porodičnim sadržajima koji spajaju duh tradicije i savremenog odmora.

Po tradiciji, u okviru Muzeja na otvorenom "Staro selo" u Sirogojnu biće održana radionica farbanja uskršnjih jaja u lukovini, gde će posetioci imati priliku da nauče stare tehnike farbanja jaja uz prirodne boje.

"Pored negovanja narodnih običaja, posetioce očekuju i brojni zabavni i porodični sadržaji na različitim lokacijama širom Zlatibora. Posetiocima su svakodnevno na raspolaganju brojne atrakcije Zlatibora, među kojima su Gold gondola, Stopića pećina, vodopad u Gostilju, Muzej na otvorenom 'Staro selo' u Sirogojnu, tematski parkovi - Avantura park, Dino park, El Paso City kao i drugi turistički lokaliteti", saopšteno je iz Turističke organizacije Zlatibor, piše RINA.

U prazničnoj ponudi izdvajaju se i zlatiborski hoteli, koji su pripremili posebne uskršnje paket aranžmane sa popustima do 30 odsto, uz dodatne pogodnosti za porodice, besplatan boravak za decu do sedam godina, wellness & spa sadržaje, kao i kreativne i zabavne programe za najmlađe u duhu praznika.

Uskrs će tradicionalno biti obeležen u Hramu Preobraženja Gospodnjeg, gde će praznični program početi ponoćnom liturgijom, dok će druga Vaskršnja liturgija biti održana u osam časova.

