"Otvoren i sadržajan razgovor sa guvernerom kineske provincije Hebei i predsednikom HBIS grupe o daljem jačanju sveukupne saradnje Srbije i Narodne Republike Kine, uz poseban osvrt na industrijski razvoj, nova ulaganja i budućnost zajedničkih projekata koji su od velikog značaja za našu zemlju", objavio je predsednik Srbije na Instagramu.



"Razmenili smo mišljenja o daljem unapređenju saradnje u oblasti čelične industrije, modernizaciji proizvodnih kapaciteta, primeni savremenih tehnologija i jačanju konkurentnosti srpske privrede. Posebno sam istakao da ekonomski odnosi naših zemalja danas imaju snažan i merljiv rezultat, o čemu najbolje govori podatak da je Kina među najvažnijim ekonomskim partnerima Srbije i drugi najveći strani investitor u našoj zemlji, sa više od 7,3 milijarde evra kumulativnih investicija, kao i da je ukupna razmena robe i usluga u 2025. godini premašila 10,6 milijardi američkih dolara. Govorio sam i o značaju kompanija koje posluju u Srbiji, doprinose rastu izvoza, zapošljavanju naših ljudi i daljem razvoju industrijskih kapaciteta. Uveren sam da ćemo zajedno nastaviti da gradimo nove projekte i dodatno učvršćujemo privredne veze, na dobrobit građana Srbije", istakao je Vučić.



"Ponovio sam da Srbija visoko ceni čelično prijateljstvo sa Kinom i predsednikom Sijem, koje je potvrđeno i u najtežim i u najboljim vremenima. Uveren sam da ćemo, uz međusobno poverenje, poštovanje i odgovoran rad, nastaviti da ostvarujemo rezultate koji donose konkretne koristi našim građanima i dodatno učvršćuju sveukupne odnose naših zemalja", zaključio je on u objavi na društvenoj mreži.







