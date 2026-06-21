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Nova, stroža pravila NBS-a, kazne idu i do 12 miliona dinara

Trgovac kao davalac kredita može biti kažnjen novčanom kaznom od 600.000 do 12 miliona dinara ako je reč o velikom pravnom licu, za srednje preduzeće zaprećena je kazna u iznosu od 400.000 do 9 miliona dinara, dok malo pravno lice može biti kažnjeno sa 300.000 do pet miliona dinara.

Autor:  Stanko Stamenković
21.06.2026.09:56
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Nova, stroža pravila NBS-a, kazne idu i do 12 miliona dinara
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Narodna banka Srbije (NBS) objavila je Nacrt izmena i dopuna Zakona o zaštiti korisnika finansijskih usluga kod ugovaranja na daljinu, sa ciljem potpunog usaglašavanja sa propisima Evropske unije u oblasti zaštite korisnika finansijskih usluga.

Zakonodavac EU je krajem 2023. godine usvojio Direktivu (2023/2673) o ugovaranju finansijskih usluga na daljinu, a najznačajnije novine te Direktive odnose se na specifične obaveze davalaca finansijskih usluga u vezi sa zaključenjem ugovora na daljinu.

Novine uključuju zabranu dizajniranja interfejsa tako da bude obmanjujući za korisnike, obavezu omogućavanja odustanka od ugovora na daljinu na brz i jednostavan način, kao i niz dodatnih obaveza u oblasti predugovornog informisanja korisnika. Cilj izmena i dopuna ovog zakona jeste potpuno usaglašavanje sa navedenim novinama, navodi se u obrazloženju NBS, piše Biznis.

Kako napominju, pravila ovog zakona u vezi sa predugovornim informisanjem primenjuju se samo onda kada posebnim zakonom kojim su regulisane određene finansijske usluge to nije regulisano, osim ako je tim zakonima drugačije propisano.

Finansijske usluge koje davaoci usluga nude u srpskom pravu uglavnom su već detaljno regulisane, što znači da se suštinski najznačajnija primena ovog zakona ogleda u novim obavezama davalaca usluga da obezbede određene funkcionalnosti onlajn interfejsa putem kog zaključuju ugovore na daljinu sa korisnicima.

Do 1,2 miliona dinara bez kvalifikovanog potpisa

Nacrt propisuje da ukoliko je ugovor o finansijskoj usluzi zakonom propisana pisana forma, ugovor na daljinu se može zaključiti kao elektronski dokument uz korišćenje kvalifikovanog elektronskog potpisa, a uvode se i jasni finansijski pragovi do kojih se ugovor može zaključiti bez kvalifikovanog elektronskog potpisa. To se odnosi na ugovore na daljinu u vrednosti do 1,2 miliona dinara, odnosno ugovore o depozitu u vrednosti do 2,4 miliona dinara.

 Da bi se ugovor zaključio u okviru ovih limita bez kvalifikovanog potpisa, korisnik mora dati saglasnost upotrebom najmanje dva elementa za potvrđivanje korisničkog identiteta (autentifikacija) ili korišćenjem šema elektronske identifikacije visokog nivoa pouzdanosti.

Ukoliko se ugovor zaključuje preko interneta, korisnik ima pravo da u predugovornoj fazi i iz opravdanih razloga nakon zaključenja zahteva komunikaciju sa zaposlenim ili angažovanim fizičkim licem radi objašnjenja. Davalac usluge mora obezbediti ovo pravo tokom radnog vremena koje ne može biti kraće od 50 sati nedeljno.

Izričito je zabranjeno uređivanje online interfejsa na način koji obmanjuje ili usmerava korisnika da donese odluku koju inače ne bi doneo. Dokument zabranjuje davanje većeg značaja određenim opcijama, zahtevanje višestruke potvrde već donete odluke, kao i prekidanje korisnika pri promeni odluke.

Odustanak od ugovora i do godinu dana

Korisnik ima pravo da odustane od ugovora bez naknade i navođenja razloga u roku od 14 dana od zaključenja. Za životno osiguranje i dobrovoljne penzijske fondove taj rok iznosi 30 dana.

Ako korisnik uopšte nije primio obavezne predugovorne informacije, rok za odustanak se produžava na 12 meseci i 14 dana od dana zaključenja ugovora. Ako korisnik uopšte nije obavešten o pravu na odustanak, taj rok uopšte ne počinje da teče.

U slučaju ako je od pružanja predugovornih informacija do zaključenja ugovora prošlo manje od jednog dana, davalac usluge je obavezan da korisniku u roku od sedam dana od zaključenja ugovora dostavi podsetnik o pravu na odustanak na trajnom nosaču podataka.

Za ugovore zaključene preko online interfejsa, davalac mora omogućiti funkciju odustanka označenu isključivo rečima „odustanite od ugovora ovde“ i prateću funkciju „potvrdite odustanak“.

Kazne i za odgovorna lica

Propisane kazne, u zavisnosti od vrste prekršaja i subjekta koji je odgovoran, kreću se od 60.000 do 12 miliona dinara. Novčane kazne Narodne banke Srbije u postupku po pritužbi, koje se izriču za postupanje suprotno odredbama zakona ili pratećih propisa u postupku po pritužbi građana, mogu biti od 60.000 do milion dinara za kreditne institucije, od 50.000 do 800.000 dinara za davaoce finansijskog lizinga, platne i institucije elektronskog novca i javnog poštanskog operatora i društva za osiguranje.

Novčane kazne Narodne banke Srbije u postupku kontrole se izriču finansijskim institucijama i trgovcima direktno u postupcima nadzora i kontrole poslovanja i za kreditne institucije mogu iznositi od pola miliona do 10 miliona dinara. Za davaoce finansijskog lizinga, platne i institucije elektronskog novca, javnog poštanskog operatora i društva za osiguranje kreću se od 200.000 do pet miliona dinara, dok se za društva za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondovima kreću od 50.000 do 800.000 dinara.

Trgovac kao davalac kredita može biti kažnjen novčanom kaznom od 600.000 do 12 miliona dinara ako je reč o velikom pravnom licu, za srednje pravno lice zaprećena je kazna u iznosu od 400.000 do devet miliona dinara, dok malo pravno lice može biti kažnjeno sa 300.000 do pet miliona dinara.

Za opšte prekršaje trgovca koji je pravno lice, kao što su nedostavljanje predugovornih informacija, onemogućavanje prava na odustanak, nepropisno uređenje online interfejsa ili prenošenje tereta dokazivanja na korisnika, propisane su kazne u rasponu od 20.000 do 100.000 dinara.

Za sve navedene prekršaje finansijskih institucija - kreditne institucije, lizing, osiguranja i platne institucije, pored same institucije kažnjava se i član izvršnog odbora, odnosno direktor ili drugo odgovorno lice, i to novčanom kaznom od 30.000 do 150.000 dinara.

Nacrt izmena i dopuna Zakona o zaštiti korisnika finansijskih usluga kod ugovaranja na daljinu istovremeno je usaglašen sa ranije objavljenim Nacrtom izmena i dopuna Zakona o zaštiti korisnika finansijskih usluga.

NBS je pozvala sve zainteresovane da svoje predloge, komentare i mišljenja dostave toj instituciji do 5. juna 2026. godine, na adresu: zastita.korisnika@nbs.rs.

Zakon stupa na snagu osmog dana od objavljivanja u Službenom glasniku, ali njegova primena počinje dve godine kasnije. Pojedine odredbe primanjivaće se tek po ulasku zemlje u EU.

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