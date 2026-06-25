Rast bruto zarada u periodu januar-april 2026. godine, u odnosu na isti period prošle godine iznosio je 11,5 odsto nominalno, odnosno 8,5 odsto realno, dok je prosečna neto zarada veća za 11,6 odsto nominalno, odnosno za 8,6 odsto realno.

U poređenju sa istim mesecom prethodne godine, prosečna bruto zarada za april 2026. godine, nominalno je veća 11,4 odsto, a realno za 7,8 odsto, dok je prosečna neto zarada nominalno veća za 11,5 odsto, odnosno za 7,9 odsto realno.

Medijalna neto zarada za april 2026. godine iznosila je 94.585 dinara, što znači da je 50 odsto zaposlenih ostvarilo zaradu do navedenog iznosa.

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