Na direktna, konkretna i opravdana pitanja novinarskih ekipa o bezbednosnim propustima i sumnjama koje ozbiljno narušavaju sigurnost letova, predstavnici mađarskog niskotarifnog prevoznika odbili su da daju bilo kakvo obrazloženje.

Umesto transparentnosti, predstavnici kompanije su pribegli dobro poznatoj taktici ignorisanja, ostavljajući javnost bez odgovora. Na svako insistiranje novinara da se suoče sa činjenicama, usledio je isti, hladan odgovor: "Obratite se našoj PR službi".

Iz Viz era zanemeli - Konferencija bez ijednog odgovora

Ovakav stav menadžmenta bacio je u potpuno drugi plan napore samih zaposlenih i građana koji su danas predali peticiju sa ciljem da se baza u glavnom gradu Srbije sačuva.

"Svrha današnjeg okupljanja jeste predaja peticije kako bismo nastavili poslovanje u Beogradu. Viz er je jedna od najbezbednijih niskotarifnih avio-kompanija u svetu i 15 godina radimo iz Beograda bez incidenta, i to nameravamo i dalje. Sve radimo po lokalnim zakonima, regulativama uz važeće licence", izjavila je Nevena Todorović, menadžerka za kabinsko osoblje.

Međutim, dok radnici na terenu tvrde da se sve radi po zakonu i licencama, njihovi nadređeni su danas na konferenciji pokazali potpuno drugo lice. Odbijanje da se odgovori na pitanje o ugrožavanju života putnika samo je podgrejalo sumnje i opravdan strah javnosti.

Zašto kompanija koja tvrdi da posluje bezbedno beži od novinarskih pitanja? Ako je sve čisto, zbog čega uprava Viz era preusmerava javnost na štura saopštenja PR službi umesto da pogleda putnike u oči?

Bizportal je postavio nekoliko pitanja na koje nismo dobili odgovor, a ni srpska javnost.

1. Kada ćete da platite slot za pristajanje aviona, a ne da putnici moraju da idu na pistu pešaka?

2. U Engleskoj je umalo stradalo 168 ljudi koji su bili u avionu Wizz Air-a koji je leteo za Grčku. Istraga je utvrdila da je u pitanju greška pilota i da ste opet angažovali neproverene kompanije. Kako to komentarišete?

3. Zašto vam je profit važniji od bezbednosti putnika?

4. Zašto odbijate da radite po zakonu i zašto rizikujete da se nešto loše desi tokom leta?

Predstavnici mađarske avio-kompanije nisu imali hrabrosti da pogledaju u oči javnost i objasne zašto štede na bezbednosti onih koji im plaćaju karte.

Umesto argumenata, usledila je generička, unapred naučena fraza: "Obratite se našoj PR službi".

Ako Viz era zaista posluje po zakonu i drži do bezbednosti, zbog čega nisu odgovorili na pitanja medija? Zbog čega kompanija krije podatke o bezbednosnim propustima i zašto primorava putnike u Beogradu da pešače po pisti umesto da plati regularne aerodromske slotove?

Peticija za ostanak je predata, ali nakon današnjeg ćutanja uprave, pitanje koje visi u vazduhu mnogo je teže od sudbine same baze, a to je bezbednost svih onih koji koriste njihove usluge. Na svako konkretno pitanje i insistiranje novinara da se razjasne spekulacije koje unose nemir među putnike, usledio je generički odgovor i prebacivanje odgovornosti.

Dok građani i zaposleni kroz peticiju ulažu napore da sačuvaju bazu u Beogradu, pozivajući se na zakonito i bezbedno poslovanje tokom proteklih 15 godina, odbijanje kompanije da pred medijima opravda poverenje javnosti i javno odgovori na ozbiljna pitanja o bezbednosti otvara prostor za nove sumnje. Peticija je predata, ali pitanja koja najviše zanimaju putnike u Srbiji i dalje čekaju epilog.

Podsećamo, poslovanje Viz era u Srbiji našlo se pod lupom nakon nadzora Direktorata civilnog vazduhoplovstva, koji je utvrdio da je za linijsko održavanje aviona na Aerodromu "Nikola Tesla" bila angažovana bugarska kompanija Global Maintenance, za koju je navedeno da nije imala potrebno odobrenje za rad u Srbiji.

Kompaniji je ostavljen rok za usklađivanje sa propisima, a prema dostupnim informacijama, nakon toga je angažovan još jedan pružalac usluga koji je takođe imao regulatorne probleme.

Na konferenciji za medije predstavnici Viz era tvrdili su da kompanija posluje u skladu sa propisima i da svi partneri moraju imati odgovarajuće licence. Međutim, na pitanja novinara o konkretnim angažovanim firmama, mogućim propustima i odgovornosti kompanije nisu dati jasni odgovori.

Slučaj je otvorio pitanja o izboru partnera za održavanje aviona, kontroli njihovih dozvola i odgovornosti kompanije za poslovanje u skladu sa pravilima civilnog vazduhoplovstva.

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