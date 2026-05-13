Cene proizvođača proizvoda poljoprivrede i ribarstva u martu ove godine smanjene su za 1,6 odsto, u odnosu na isti mesec prošle godine, objavio je Republički zavod za statistku.



Posmatrano po glavnim grupama proizvoda, u odnosu na isti mesec prethodne godine, najveći uticaj na pad cena zabeležen je u grupama proizvoda industrijsko bilje (pad od 17,7 odsto) i stočni proizvodi (pad 5,5 odsto).



Cene proizvođača proizvoda poljoprivrede i ribarstva u martu ove godine godine, u odnosu na prethodni mesec (februar 2026. godine) u proseku su povećane za 1,2 odsto.



Posmatrano po glavnim grupama proizvoda, u odnosu na prethodni mesec, najveći uticaj na rast cena zabeležen je u grupi stoka i živina (4,8 odsto), piše "Politika".



Cene proizvođača proizvoda poljoprivrede i ribarstva u periodu januar-mart ove godine, u odnosu na isti period 2025. godine, u proseku su smanjene za 2,7 odsto, objavio je na sajtu Republički zavod za statistiku.



