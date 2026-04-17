Elek je, kako prenosi Srna, izjavio da će projekat biti finansiran iz budžeta Republike Srpske, bez kreditnog zaduženja, u 60 mesečnih rata, kao i da će omogućiti gasifikaciju 18 gradova i opština.

On je naveo da je tender sproveden transparentno, bez pritužbi, uz podršku lokalnih vlasti iz svih političkih opcija, ističući da je reč o projektu od opšteg značaja.

Dodao je da se paralelno radilo i na zakonu o izgradnji gasovoda, koji će se naći pred Narodnom skupštinom Republike Srpske, i zahvalio predsedniku SNSD-a Miloradu Dodiku na inicijativi za realizaciju projekta.

Prema njegovim rečima, plan je da gasovod za 14 meseci stigne do Banjaluke, čime bi, kako je naveo, bio rešen i problem zagađenja u tom gradu.

Direktor beogradske firme "Konvar" Miloš Petrović rekao je da će gasovod biti dug oko 500 kilometara i prolaziti kroz 18 opština, naglasivši da je reč o strateškom projektu za energetsku stabilnost Republike Srpske.

"Čast nam je biti partner Vladi Republike Srpske na realizaciji ovog istorijskog projekta koji donosi zelenu energiju, pokreće industiju, grije domove i osnažuje buduće kadrove", naveo je Petrović.

On je istakao da će radovi biti završeni u predviđenom roku, uz angažovanje domaće radne snage i privrede, piše Tanjug.

Ugovor su potpisali Elek i Petrović, u prisustvu premijera Republike Srpske Sava Minića i ministra energetike i rudarstva Republike Srpske Petra Đokića.

