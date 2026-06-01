Nova uredba objavljena je u Službenom glasniku Srbije, a primenjivaće se već od narednog dana od dana objavljivanja.

Izmenama je redefinisan član 8 postojeće uredbe, koji uređuje raspored radnih mesta po platnim grupama i platnim razredima. Platni razredi predstavljaju celine koje određuju položaj radnog mesta unutar određene platne grupe, a od njih zavisi i visina zarade policijskih službenika, piše Blic.

Menja se raspored platnih grupa i razreda

Novom uredbom utvrđene su vrednosti koeficijenata za svih 13 platnih grupa, od najnižih do najviših pozicija u sistemu MUP-a. Najviše vrednosti koeficijenata predviđene su za najviše platne grupe, gde koeficijenti dostižu nivo od 5.628, dok se u najnižim grupama kreću od 0.845. Ovi koeficijenti predstavljaju osnov za obračun plata policijskih službenika i koriste se u kombinaciji sa osnovicom koju utvrđuje država.

Kako izgledaju novi koeficijenti?

Prema novoj tabeli, koeficijenti su podeljeni u 13 platnih grupa (označenih rimskim brojevima od I do XIII) i do 12 platnih razreda. Najviši koeficijenti rezervisani su za XIII platnu grupu, gde se vrednosti kreću od 4.467 pa do maksimalnih 5.628. S druge strane, u najnižoj, I platnoj grupi, koeficijenti se kreću u rasponu od 0.845 do 1.121, zavisno od platnog razreda kojem službenik pripada.

Evo pregleda nekih od koeficijenata po grupama:

XIII grupa: od 4.467 do 5.628

XII grupa: od 3.305 do 4.645

XI grupa: od 2.769 do 3.305

X grupa: od 2.233 do 2.859

IX grupa: od 1.497 do 2.412

V grupa: od 1.471 do 1.649

I grupa: od 0.845 do 1.121

Menjaju se i prilozi koji određuju radna mesta

Pored izmene člana 8, Vlada je donela odluku da zameni i priloge 5, 6, 7 i 8, koji su sastavni deo uredbe i sadrže detaljniju sistematizaciju radnih mesta i njihovo svrstavanje u odgovarajuće platne razrede.

Time se dodatno usklađuje sistem obračuna zarada sa organizacijom i potrebama Ministarstva unutrašnjih poslova.

Kada uredba stupa na snagu

Uredbom je predviđeno da ona stupi na snagu narednog dana od objavljivanja u Službenom glasniku Republike Srbije, što znači da će nove odredbe biti primenjene praktično odmah.

Najavljene veće plate za policiju

Nedavno, na svečanoj akademiji povodom obeležavanja Dana Ministarstva unutrašnjih poslova i Dana policije, predsednik Srbije, Aleksandar Vučić, poručio je da će oprema za policiju biti modernizovana, kao i da će plate pripadnicima Ministarstva unutrašnjih poslova značajno porasti.

"Plate svim pripadnicima Ministarstva unutrašnjih poslova i policije rašće, rašće značajno. Da li će to uvek biti dovoljno, da li ćete ikada biti sasvim zadovoljni? U ljudskoj prirodi je da nikada ne budemo sasvim zadovoljni i da želimo više i da želimo bolje, ali sam sasvim siguran da ćete biti manje nezadovoljni nego u godinama koje su prethodile i da ćete moći da osetite poboljšanje životnog standarda, što mislim da je od velikog, velikog značaja", kazao je Vučić.

Vučić je kazao da će oprema biti zanavljana, modernizovana i da će morati da bude mnogo uloženo, posebno u specijalne antiterorističke jedinice, žandarmeriju, brigadu, u one jedinice koje rade na terenu i koje su izložene najvećim rizicima.

BONUS KLIP Pogledajte vesti o EXPO2027:

Za najnovije biznis vesti iz Srbije i sveta, pratite nas na Tiktoku, Fejsbuku i na našoj Instagram stranici.