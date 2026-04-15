Očekuje se da krakovi petog novosadskog mosta, čija je dužina 1,7 kilometara, a širina 28 metara, budu spojeni ovog aprila, rekli su iz Koridora Srbije za "Dnevnik", a list navodi da je završetak i puštanje u saobraćaj mosta najavljeno za drugu polovinu ove godine.

Na trasi buduće saobraćajnice će sa južne prilazne konstrukcije, na petrovaradinskoj strani novog mosta u sklopu projekta "Fruškogorski koridor", vozila ići do nadvožnjaka preko brze pruge i državnog puta, dalje od tekijske crkve kroz tunel prema Iriškom vencu, prenosi Tanjug.

Most se, prema podacima Koridora Srbije, sastoji od severne prilazne konstrukcije na kaćkoj strani, duge 668,62 metra, glavne mostovske konstrukcije od 505,75 metara i južne prilazne konstrukcije na petrovaradinskoj strani, koja je dugačka 488,62 metra. Severna prilazna konstrukcija sastoji se od četiri dilatacione celine, uključujući celinu koja prelazi preko severnog odbrambenog nasipa, dok se južna prilazna konstrukcija sastoji od tri takve celine.

Most preko Dunava, što je deonica tri, jedan je od ključnih objekata, pored tunela "Iriški venac" dugog 3,5 kilometara na projektu Fruškogorskog koridora. Most će biti dug 1,7 kilometara, širok 28 metara (glavni most), odnosno 25 metara prilazne konstrukcije, a čitavom dužinom mosta planirane su biciklističke staze širine dva metra. Izvođač radova na čitavom koridoru je kineska kompanija CRBC.

Četvrti most koji se gradi u nastavku Bulevara Evrope i povezaće novosadsku obalu sa Sremskom Kamenicom, odnosno sa budućim Fruškogorskim koridorom i taj drumsko-biciklistički most biće ključna veza između grada i auto-puteva ka Rumi, Šapcu i Loznici.

Trasa mosta prelazi preko Dunava kod Šodroša i završava se na obilaznici u Sremskoj Kamenici. "Dnevnik" navodi da radovi na izgradnji mosta uveliko napreduju, da su završeni temelji i stubovi, dok se iznad Dunava već spajaju segmenti konstrukcije, što jasno pokazuje da projekat ulazi u vidljivu završnicu. Sa prilaznim vijaduktom most će biti dug oko 2,6 kilometara, dok će glavna konstrukcija iznad reke biti duga 880 metara, a širina konstrukcije je oko 29,4 metra za četiri kolovozne trake (po dve u oba smera), uz obostrane pešačke i biciklističke staze od oko dva metra širine.

Projektovana brzina je 80 kilometara na sat i namenjena je pretežno putničkom i lakom saobraćaju, a teški teretnjaci neće koristiti ovaj most, jer će teretni tranzit biti usmeren na Fruškogorski koridor i nove obilaznice.

Glavni deo konstrukcije je izrađen od armiranog betona (prefabrikovani segmenti) uz čelične kabele i kablove, što je, kako se navodi, tipično za savremene viseće mostove.

U NATO bombardovanju u aprilu 1999. godine Novi Sad je ostao bez sva tri mosta i trebalo je vremena da budu izgrađeni novi Žeželjev most, Most slobode i Varadinski most.

