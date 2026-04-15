"Grejna sezona počinje 15. oktobra i završava se 15. aprila. Izuzetno, u periodu od 1. do 14. oktobra i od 16. aprila do 3. maja objekti će biti zagrevani danima za koje u poslednjoj prognozi prethodnog dana ili u prvoj prognozi tog dana Republički hidrometerološki zavod prognozira srednju dnevnu temperaturu 12 stepeni Celzijusa ili nižu”, rekao je za Tanjug Vanja Vukić, direktor JKP "Beogradske elektrane”.

On je objasnio da u slučaju da i posle 3. maja prognozirana srednja dnevna temperature bude12 stepeni Celzijusa ili niža, rukovodilac organizacione jedinice Gradske uprave Grada Beograda nadležne za poslove energetike, može da naloži obezbeđivanje snabdevanja toplotnom energijom objekata i u tim danima, ukoliko za to postoje tehnički i tehnološki uslovi.

"Ova jubilarna, 60. grejna sezona je jedna od najuspešnijih, nije bilo sistemskih poremećaja u radu toplotnih izvora (15 toplana i 16 kotlarnica) koji su u sistemu preduzeća", rekao je Vukić.

Takođe, naveo je Vukić, kada je u pitanju distributivna mreža, nije bilo većih kvarova gde je bez grejanja ostajao veliki broj korisnika više dana, a svi kvarovi na toplovodima otklanjani su u najkraćem roku.

"Nakon prestanka isporuke toplotne enegije, Beogradske elektrane počinju remontne radove i pripremu sistema za narednu grejnu sezonu. Očekuje nas veliki posao tokom leta kako bismo što bolje dočekali sledeću grejnu sezonu", najavio je Vukić.

