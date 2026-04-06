Ukupan obim trgovine bitkoinima u poslednja 24 sata iznosi 30,23 milijarde evra, manje nego juče.



Indeks straha i pohlepe (Fear and Greed Index) za bitkoin se danas nalazi na nivou 13 u kategoriji „ekstremni strahˮ, neznatno bolje u odnosu na jučerašnji nivo 12 u istoj kategoriji.



Analitičari ističu da je veoma retko da raspoloženje toliko potone dok cena bitkoina i drugih kriptovaluta zapravo stagnira ili blago raste, što obično najavljuje veliku volatilnost, nagli skok ili pad cena, u bliskoj budućnosti, prenosi portal „Koindeskˮ.



Vrednost itirijuma (ETH) danas je porasla za 5,65 odsto na 1.856,82 evra, a vrednost bajnens koina (BNB) za 2,56 odsto na 523,37 evra.



Kriptovaluta solana (SOL) porasla je za 4,1 odsto na 71,27 evra, a avalanš (AVAX) za 7,06 odsto na 8,14 evra.



Telegramova kriptovaluta tonkoin (TON) se danas prodaje za 1,09 evra, što je za 0,88 odsto više nego juče.



Danas se najviše trguje bitkoinom, itirijumom i solanom.



Najveći rast trenutno beleže kriptovalute „TRUˮ, „RE Dˮi „UTKˮ, prenosi Tanjug.



