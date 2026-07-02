Koksara Lukavac kod Tuzle je u februaru ove godine prestala s radom nakon višemesečnih finansijskih problema i stečajnog postupka, a više od 800 radnika ostalo je bez posla.

Peći u Lukavcu su ugašene nakon 73 godine od početka proizvodnje, čime je prestao sa radom još jedan veliki industrijski kompleks koji je u prošle dve decenije često bio na listi deset najvećih izvoznika iz Bosne i Hercegovine, preneo je portal BHRT.

Fabrika za proizvodnju koksa je nastala na talasu ubrzane industrijalizacije za vreme Jugoslavije, sa ciljem da se ovaj proizvod koristi u visokim pećima za proizvodnju gvožđa, u pogonima kao što je železara u Zenici.

Nova železara Zenica (NŽZ) je međutim prošle godine takođe loše poslovala, sa gubitkom od gotovo 97 miliona maraka, a proizvodnja čelika je u aprilu 2026. prekunuta nakon više od 130 godina kontinuiranog rada, preneo je Dojče vele.

Stotine radnika poslato je kućama na prinudni godišnji odmor, dok se skoro 2.000 zaposlenih nalazi u neizvesnosti i strahu od gubitka radnih mesta.

"Ovo je najteži dan i najveći poraz u mom životu", rekao je tada generalni direktor kompanije Ahmed Hamzić, piše B92.

Problem za železaru u Zenici je eskalirao kada je Koksara Lukavac (ranije GIKIL) otišla u stečaj krajem 2025. godine, čime je visoka peć u Zenici ostala bez domaće sirovine.

Eskperi upozoravaju da bi pad koksare u Lukavcu i železare u Zenici mogli da imaju daleko šire negativne posledice i pogode stotine drugih firmi koje su povezane sa ovim kompanijama.

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