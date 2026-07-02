Sezonski prilagođena stopa nezaposlenosti u evrozoni je u maju iznosila 6,2 odsto, isto kao u aprilu, dok je među mladima do 25 godina takođe stabilna na 14,7 odsto, objavio je danas Evrostat.

Ukupan broj nezaposlenih u evrozoni pao je za 55.000 u odnosu na april, na ukupno 10,99 miliona ljudi.

Na godišnjem nivou, broj nezaposlenih u evrozoni je pao za 158.000 u odnosu na maj prošle godine.

Stopa nezaposlenosti žena u evrozoni iznosi 6,4 odsto, a stopa nezaposlenosti muškaraca šest odsto.

Među najvećim ekonomijama evrozone, najniže stope nezaposlenosti u aprilu zabeležili su Nemačka 3,8 i Holandija 3,9 odsto, dok su najviše vrednosti registrovane u Španiji 10,3 odsto, Francuskoj 8,2 odsto i Italiji pet odsto.

Na nivou cele Evropske unije, stopa nezaposlenosti je u maju ostala nepromenjena na 5,9 odsto, a bez posla je trenutno oko 13,16 miliona ljudi, navodi se na veb stranici Evrostata.

Novi podaci o nezaposlenosti u evrozoni i Evropskoj uniji će biti objavljeni 30. jula, prenosi Tanjug.



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