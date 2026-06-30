Ipak, iz JP Elektroprivreda BiH (EPBiH) poručuju da je elektroenergetski sistem stabilan i da postoje dovoljne količine električne energije za uredno snabdevanje svih kupaca.

"U poslednjih nekoliko dana došlo je do značajnog povećanja potrošnje električne energije kupaca JP Elektroprivreda BiH, uglavnom uzrokovanog povećanim korišćenjem klima uređaja. Prosečno povećanje potrošnje (u odnosu na potrošnju iz meseca maja) odgovara iznosu od oko 20 odsto", naveli su za Fenu iz Elektroprivrede BiH.

Istovremeno ističu da nema razloga za zabrinutost kada je reč o sigurnosti snabdevanja.

"Pogon sistema je stabilan i JP Elektroprivreda BiH raspolaže dovoljnim količinama električne energije za pokrivanje potreba svojih kupaca", naglašavaju iz kompanije.

Iz Elektroprivrede BiH podsećaju da je slična dinamika potrošnje zabeležena i prethodnih godina tokom letnjih meseci, što potvrđuje da povećana potrošnja tokom toplotnih talasa predstavlja očekivanu pojavu u elektroenergetskom sistemu.

Značajan doprinos pokrivanju letnjih opterećenja danas daju obnovljivi izvori energije, posebno solarne elektrane, čija proizvodnja raste iz godine u godinu. Međutim, iz Elektroprivrede BiH upozoravaju da solarni kapaciteti mogu nadoknaditi deo povećane potrošnje samo tokom dnevnih sati.

"Proizvodnja iz solarnih kapaciteta može kompenzovati povećanu potrošnju u letnjim mesecima, ali samo u periodima dana kada solarne elektrane proizvode električnu energiju. Problem ostaje pokrivanje povećane potrošnje u noćnom delu dijagrama opterećenja sistema iz drugih proizvodnih kapaciteta", pojašnjavaju iz EPBiH, prenosi Klix.

Kada je reč o mogućim rizicima koje donose ekstremno visoke temperature, stručnjaci upozoravaju da one mogu izazvati određene poremećaje u pogonu sistema. Ipak, najveći deo potencijalnih uzroka vezan je za prenosnu mrežu, čije je upravljanje u nadležnosti Nezavisnog operatora sistema u BiH.



BONUS KLIP Pogledajte vesti o EXPO2027:







Za najnovije biznis vesti iz Srbije i sveta, pratite nas na Tiktoku, Fejsbuku i na našoj Instagram stranici.