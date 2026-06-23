Potreba da se što pre popune ispražnjeni magacini "patriota" i "tomahavka" mogla bi da proizvođače automobila dovede u brak iz računa sa vojnim dobavljačima.

Zaboravite pikape i terenska vozila, američka auto-industrija mogla bi uskoro da se prestroji na profitabilniju proizvodnju oružje, izjavio je predsednik SAD Donald Tramp.

"Radimo sa 'Fordom', radimo sa 'Dženeral motorsom'. Znam da je 'Dženeral motors' uzbuđen što će proizvoditi oružje. Imaju neke fabrike koje će da preusmere. Pravićemo oružje, od 'patriota' i 'tomahavka' do mnogih drugih stvari", rekao je Tramp novinarima u Beloj kući, odgovarajući na pitanja o industrijskoj strategiji SAD.

Američke oružane snage su ispalile preko 1.000 krstarećih raketa "tomahavk" i više hiljada raketa-presretača za PVO sisteme "patriot" tokom rata protiv Irana. Vojni analitičari procenjuju da su redenici Pentagona uglavnom prazni i da će biti potrebno duže vremena da se zalihe ponovo popune.

Rakete "tomahavk" proizvodi korporacija "Rejtion", dok rakete za sistem "patriot" proizvode zajednički "Rejtion" i "Lokid Martin", tvorci zloglasnog lovca F-35.

Tramp je posle povratka u Belu kuću prošle godine najavio reindustrijalizaciju SAD. To se ispostavilo kao dosta spor i mukotrpan proces, jer je američka industrijska baza uglavnom demontirana tokom decenija globalizacije, a proizvodni procesi su premešteni u Meksiko, Kinu ili druge zemlje sa jeftinijom radnom snagom, piše RT Balkan.

Jedna od strategija nove američke administracije je da podstakne domaću proizvodnju putem vojnih ugovora, kako bi obnovila kapacitete Pentagona. Tramp je početkom juna aktivirao Zakon o odbrambenoj proizvodnji kako bi dao prioritet nabavci određenih komponenti za rakete i zaobišao standardne procedure otvorenog tržišta.

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