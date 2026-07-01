Na primer, u najpoznatijem giros restoranu "Gari" u Haniotiju, pita giros ovog leta košta 5,2 evra, dok je prošle godine cena bila 4,5 evra. U ovom letovalištu najjeftiniji giros koji je zabeležen koštao je 5 evra.



Ipak, zanimljivo je da jedna stvar bez koje većina Srba ne može, u Haniotiju košta skoro duplo jeftinije nego u Beogradu. Reč je o kafi.



Na primer, velika nes kafa sa dve kugle sladoleda od vanile i flašom vode od 0,5 litara, koja se dobija uz nju, košta 2,8 evra, što je znatno povoljnije u poređenju sa, recimo, Adom Ciganlijom, gde običan nes košta oko 400 dinara.



S druge strane, sladoled je dosta skup za srpski standard. Ove godine kugla sladoleda košta između 2 i 3 evra, dok se čak ni sladoled na štapiću ne može naći za manje od 2 evra.



Za one koji žele zdravije opcije, kilogram kajsija na ulici može se kupiti za 2,5 evra, breskve za 2 evra, dok kilogram trešanja košta oko 5 evra u prodavnici, a 3 evra na ulici, piše B92.



Tokom šetnje Haniotijem primećene su i razlike u cenama drugih proizvoda, pa tako 100 grama dimljenih pilećih prsa u marketu košta 1,5 evra, dok 100 grama gauda kačkavalja košta oko 50 centi.



Poredeći cene u Grčkoj i Srbiji, dolazi se do zaključka da su određeni proizvodi i dalje znatno povoljniji u letovalištima nego u domaćim turističkim zonama.



Važna napomena za turiste: suncobrane obavezno kupujte u marketima!



Dok na ulici jedan srednje veličine košta i do 20 evra, u marketu se isti može naći za oko 10 evra. Isto važi i za peškire, gume, mišiće i stolice za plažu.



BONUS KLIP Pogledajte vesti o EXPO2027:





Za najnovije biznis vesti iz Srbije i sveta, pratite nas na Tiktoku, Fejsbuku i na našoj Instagram stranici.