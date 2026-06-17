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Amerikanci dali novi rok do 1. jula - NIS nastavlja rad, MOL pregovore o preuzimanju

Kancelarija za kontrolu stranih sredstava Ministarstva finansija SAD (OFAC) produžila je mađarskoj MOL grupi licencu za pregovore o kupovini ruskog udela u Naftnoj industriji Srbije (NIS) do 1. jula.

Autor:  Nina Stojanović
Tanjug17.06.2026.09:59
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Amerikanci dali novi rok do 1. jula - NIS nastavlja rad, MOL pregovore o preuzimanju
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Kancelarija za kontrolu stranih sredstava Ministarstva finansija SAD (OFAC) produžila je mađarskoj MOL grupi licencu za pregovore o kupovini ruskog udela u Naftnoj industriji Srbije (NIS) do 1. jula, potvrđeno je za Blic Biznis.

Američki OFAC je u utorak produžio i operativnu licencu NIS-u, takođe do 1. jula, čime je kompaniji omogućeno da nastavi redovno poslovanje i preradu sirove nafte.

Prethodne licence, kako operativna za rad NIS-a, tako i ona koja se odnosi na pregovore o potencijalnoj kupovini većinskog ruskog udela, važile su do 16. juna.

Produženje licenci usledilo je nakon što je ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović potpisala Ugovor između akcionara sa MOL grupom, kojim se uređuju budući odnosi Republike Srbije i mađarske kompanije u slučaju da MOL postane većinski vlasnik NIS-a.

Sporazum će stupiti na snagu samo ukoliko MOL i Gazpromnjeft postignu konačan dogovor o prodaji većinskog udela od 56,15 odsto, kao i ukoliko transakciju odobri OFAC.

Ugovorom je predviđeno da Srbija kupi dodatnih pet odsto akcija NIS-a, čime bi povećala svoj uticaj u kompaniji. Takođe je definisano da Rafinerija nafte Pančevo nastavi da radi najmanje narednih deset godina u kapacitetu u kojem je poslovala tokom četiri godine pre uvođenja američkih sankcija.

Produženje licenci daje dodatni prostor za nastavak pregovora između MOL-a i Gazpromnjefta, kao i za finalizaciju potencijalne transakcije koja bi mogla da promeni vlasničku strukturu jedne od najvažnijih energetskih kompanija u Srbiji.

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OFAC MOL Naftna industrija Srbije NIS

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