Ovom licencom omogućeno je, kako je naveo NIS, održavanje poslovanja, ugovora i drugih sporazuma koji uključuju NIS ili njegova operativna zavisna društva, uključujući rafinerijsku preradu, uvoz sirove nafte, obavljanje transakcija neophodnih za sigurnost snabdevanja i tehničko održavanje, kao i finansijska poravnanja.

Kompanija NIS u saopštenju zahvaljuje svim domaćim i inostranim institucijama koje podržavaju napore da se kompaniji omogući nesmetan rad što je od velikog značaja za energetsku stabilnost Republike Srbije.

Prethodna operativna licenca NIS-u od OFAC-a važila je do danas, 16. juna. Mađarska kompanija MOL je 6. juna dobila zvaničnu licencu od OFAC-a za nastavak pregovora o kupovini ruskog većinskog udela u Naftnoj industriji Srbije a.d. (NIS) koja takođe ističe danas, 16. juna, piše Tanjug.

Kupoprodajni ugovor između MOL grupe i Gaspromnjefta za sticanje udela od 56,15 odsto u NIS-u još uvek se finalizuje, naveli su ranije danas u saopštenju iz Ministarstva rudarstva i energetike. SAD su uvele sankcije NIS-u 9. oktobra 2025. godine zbog većinskog ruskog vlasništva.

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