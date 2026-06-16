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Finansije i Berza

Na Beogradskoj berzi ostvaren je promet od preko 331 miliona dinara

Na Beogradskoj berzi danas je ostvaren promet od 331.941.759 dinara, dok su glavni indeksi zabeležili blagi rast, navodi se u berzanskom izveštaju.

Autor:  Dubravka Jovanović
16.06.2026.19:51
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Na Beogradskoj berzi ostvaren je promet od preko 331 miliona dinara
Foto: Shutterstock
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Na Beogradskoj berzi danas je ostvaren promet od 331.941.759 dinara, dok su glavni indeksi zabeležili blagi rast, navodi se u berzanskom izveštaju.

Indeks BELEX15 porastao je za 0,21 odsto, dok je BELEXline zabeležio rast od 0,16 odsto, prenosi Tanjug.

Metalac predvodi dobitnike

Prvi na listi dobitnika bio je Metalac a.d. iz Gornjeg Milanovca, čije su akcije porasle za 1,09 odsto, uz završnu cenu od 2.032 dinara.

Drugo mesto zauzelo je Dunav osiguranje a.d. iz Beograda, sa rastom od 0,52 odsto i cenom od 1.902 dinara po akciji.

Nema gubitnika na listi

Za razliku od prethodnih dana, na današnjoj listi gubitnika nije bilo nijedne kompanije, što ukazuje na stabilniji dan trgovanja na tržištu.

Najtrgovanije akcije

Najveći promet ostvaren je akcijama Aerodroma „Nikola Tesla”, sa ukupnim obimom trgovanja od 2.099.952 dinara.

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Beograd Berza Akcije

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