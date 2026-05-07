Koliko god obilazilili prodavnice, dosad nije pronađena namirnica sa takvim oscilacijama u cenama, i to unutar iste prodavnice, identični komadi mesa, postavljeni na istoj polici samo nekoliko desetina centimetara jedan od drugog, razlikuju se u ceni i do 170 odsto, piše Dora Koretić za Jutarnji.



Reč je o piletini, popularnom i praktičnom izboru i za brze i za komplikovanije obroke, ali je uvek začudi kad u prodavnici vidi ljude koji bez previše razmišljanja pristaju da za uslugu sečenja ove namirnice daju veću svotu novca nego što je cena mesa po kilogramu, a da toga uopšte nisu svesni. To se najbolje vidi na primeru pilećih prsa, koja su i inače jedan od popularnijih delova mesa, a kod kojih su se ohrabrili da testiraju cenovnu granicu do potpunog apsurda, i to očigledno prolazi jer u suprotnom police ne bi bile krcate tako velikim brojem raznovrsnih, a zapravo istih proizvoda.



Uzela je tako neki dan u prodavnici pakovan komad na kojem piše "pileća prsa bez kože", a kod kojeg je stajala cena od 5,79 evra za kilogram (na akciji).



Reč je o pilećim prsima u komadu koja čovek kod kuće treba da odvoji od kosti i prepolovi, pa dalje eventualno iseče na šnicle – dakle maksimalno nekoliko minuta posla čak i za neveštog u kuhinji, ali dalja ponuda u toj istoj prodavnici ukazala joj je na to da ima dovoljno onih koji su za isti proizvod spremni da plate i mnogo više, i to bez pitanja.



Odmah pored tih prsa bez kože, naime, naletela je na proizvod pod nazivom "file pilećih prsa". Dakle, reč je o istom proizvodu kao i onaj prethodni, jedino što su ovde prsa odvojena od kosti i prerezana na dva dela. Ta jednostavna radnja koju može da savlada zaista svako prilično se naplaćuje – ovaj proizvod ima cenu od 12,70 evra za kilogram, dakle više od dvostruke cene običnih prsa, što znači da se usluga otkoštavanja i sečenja ovde plaća gotovo sedam evra, više nego što košta kilogram sirovine.



Kako su mnogi lenji da uzmu nož i ta prsa iseku na nekoliko tankih šnicli - radnja koja ne traje ni pola minuta - u ponudi se nalaze i isečeni odresci pilećih prsa, za koje je usluga sečenja dostigla još višu cenu. Ovaj proizvod se, naime, naplaćuje 15,70 evra po kilogramu, dakle 170 odsto više od običnih prsa bez kože, s tim da je pritom reč o proizvodu koji obično traje kraće, jer je već isečen pa je i veća mogućnost da će se brže pokvariti.



Ima još- za one najlenje, kojima trebaju pileća prsa u komadićima, postoji pripremljen i zapakovan takav proizvod koji takođe ima cenu od 15,70 evra za kilogram, što je zaista bizarna cena.



Još je neverovatnije, ako znamo da je piletina jedan od retkih dobrih primera ograničenja cena - naime, država je zaštitila cenu celog pileta koje ne sme da košta više od 3,32 evra po kilogramu, i zaista nije jasno zašto iko kupuje bilo kakav drugi oblik osim ovoga, piše Jutarnji.



Proverila je koliko je to isplativije - kupili su celo pile od 1,3 kilograma, za koje su dali 4,40 evra, a posle ga kod kuće istranžirali i izračunali koliko bi to meso platili da su ga kupovali isečeno.



Dobili su 412 grama prsa, 327 grama bataka sa karabatakom, 100 grama krilaca i još 363 grama leđa za supu, koji bi, da su kupovali pojedinačno, sve skupa koštali 10 evra, dakle 130 odsto više nego što su ovako platili.



BONUS KLIP Pogledajte vesti o EXPO2027:







Za najnovije biznis vesti iz Srbije i sveta, pratite nas na Tiktoku, Fejsbuku i na našoj Instagram stranici.





