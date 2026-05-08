Rast prihoda je zabeležilo šest kompanija, dok su četiri poslovale sa manjim prihodima nego godinu ranije.



Istovremeno, ukupna neto dobit sektora porasla je za oko 36,5 odsto i dostigla 18 miliona evra, pri čemu su sve analizirane kompanije zabeležile rast profita u odnosu na 2024. godinu. Prema dostupnim finansijskim podacima, najveći prihod ostvario je Jugopetrol sa 251 milion evra, dok je ista kompanija bila i lider po visini ostvarene neto dobiti od 9,4 miliona evra.



Jugopetrol je u 2025. godini zadržao ubjedljivo vodeću poziciju po prihodima i profitu kada je u pitanju poslovanje naftnih kompanija. Kompanija je tokom prošle godine zabeležila pad prihoda, ali uz značajno poboljšanje profitabilnosti, što ukazuje na bolju kontrolu troškova i efikasnije poslovanje.



Ukupni prihodi iznosili su 251 milion evra, što je pad od oko tri odsto u odnosu na prethodnu godinu. Istovremeno, rashodi su smanjeni za četiri odsto i iznose 240 miliona evra, što je omogućilo rast neto dobiti na 9,4 miliona (+31 odsto).



EBITDA je porasla za 22 procenta i dostigla 14,8 miliona evra, potvrđujući oporavak operativne profitabilnosti nakon slabijeg prethodnog perioda.



S druge strane, zaduženost beleži rast – dugoročne obaveze povećane su za 47 odsto na 4,4 miliona evra, dok su kratkoročne obaveze porasle na 29,6 miliona (+53 odsto), što može ukazivati na veći pritisak na likvidnost.



INA Crna Gora je u 2025. godini napravila snažan zaokret u poslovanju – nakon godina gubitaka, kompanija se vratila u zonu stabilne profitabilnosti uz rast prihoda i operativnih rezultata.



Ukupni prihodi dostigli su 113,6 miliona evra, što je rast od 18 odsto u odnosu na prethodnu godinu, dok su rashodi porasli nešto sporije, na 112,7 miliona evra (+17 odsto). Kao rezultat, neto dobit iznosi milion evra, što predstavlja značajan skok u odnosu na 241 hiljadu evra iz 2024. godine, ali i potpuni preokret u odnosu na gubitke iz ranijih godina, prenosi Biznis.rs.



EBITDA je nastavila stabilan rast i dostigla 3,1 miliona evra (+8 odsto), što ukazuje na postepeno jačanje operativne efikasnosti kompanije.



Dugoročne obaveze porasle su na 13,1 milion evra (+26 odsto), dok su kratkoročne obaveze povećane na 9,28 miliona (+7 odsto), što ukazuje na umeren rast zaduženosti u fazi oporavka.



Hifa Oil nastavlja dinamičan rast i u 2025. godini, uz dvocifreno povećanje prihoda i značajno jačanje profitabilnosti.



Ukupni prihodi dostigli su 57,4 miliona evra, što je rast od 17 odsto u odnosu na prethodnu godinu, dok su rashodi rasli nešto sporije i iznose 55,8 miliona evra (+16 odsto). Kao rezultat, neto dobit porasla je na 1,3 miliona evra, što je skok od 43 odsto i potvrđuje jačanje profitne baze.



EBITDA beleži snažan rast od 30 odsto i iznosi 2,6 miliona evra, što ukazuje na poboljšanje operativne efikasnosti i sve bolju kontrolu troškova.



Istovremeno, dugoročne obaveze su smanjene na 3,4 miliona evra (-19 odsto), dok su kratkoročne obaveze blago povećane na 10,4 miliona evra (+5 odsto), što ukazuje na stabilnu strukturu finansiranja uz umjeren rast tekućih obaveza.



Petrol Crna Gora je u 2025. godini zabeležio nastavak pada prihoda, ali uz istovremeno poboljšanje profitabilnosti i snažan rast operativnih rezultata.



Ukupni prihodi pali su na 54 miliona evra, što je pad od 9 odsto u odnosu na prethodnu godinu, dok su rashodi smanjeni još brže, na 52 miliona evra (-10 odsto). Kao rezultat, neto dobit je porasla na 1,64 miliona evra, što je rast od 24 odsto.



EBITDA je zabeležila snažan skok od 38 odsto i dostigla 3,3 miliona evra, što ukazuje na značajno unapređenje operativne efikasnosti uprkos manjem obimu poslovanja.



Dugoročne obaveze su značajno povećane na 1,7 miliona evra, dok su kratkoročne obaveze smanjene na 9,93 miliona (-17 odsto), što ukazuje na određeno rasterećenje tekućih obaveza.



Lukoil Montenegro je u 2025. godini zadržao stabilan nivo poslovanja, uz blage oscilacije prihoda i očuvanu profitabilnost. Promena vlasnika očigledno nije negativno uticala na finansijske rezultate. Podsetimo, u oktobru prošle godine kompaniju je preuzeo švajcarski Gunavor.



Ukupni prihodi iznosili su 46,4 miliona evra, što je blagi pad od tri odsto u odnosu na prethodnu godinu, dok su rashodi smanjeni nešto više, na 44,2 miliona evra (-4 odsto). Neto dobit ostala je stabilna i iznosi dva miliona evra (+1 odsto), potvrđujući kontinuitet u ostvarivanju profita, piše Biznis.rs.



EBITDA je porasla na 2,4 miliona evra (+3 odsto), što ukazuje na umereno poboljšanje operativnih performansi.



Dugoročne obaveze su i dalje na veoma niskom nivou i iznose 16 hiljada evra, dok su kratkoročne obaveze smanjene na 1,5 miliona evra (-19 odsto), što ukazuje na rasterećenje tekućih obaveza.



