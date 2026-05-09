Svi milijarderi su Amerikanci i imaju ukupno 2,7 biliona dolara zaključno sa 1. majem. Kao grupa, oni su za 260 milijardi dolara bogatiji nego prije mjesec dana. Ali niko nije prošao bolje od suosnivača Gugla (Google), Lerija Pejdža (Larry Page), koji je postao tek treća osoba u istoriji čije bogatstvo iznosi najmanje 300 milijardi dolara.



Pejdž, koji se već šesti mjesec zaredom nalazi na drugom mjestu najbogatijih ljudi na svijetu, uvećao je svoje bogatstvo za 76 milijardi dolara, na procijenjenih 313 milijardi.



Akcije matične kompanije Gugla (Google), Alfabet (Alphabet), porasle su za više od 33% tokom proteklog mjeseca. I dalje je za 469 milijardi dolara siromašniji od Ilona Maska (Elon Musk), ali je razliku smanjio sa 580 milijardi dolara koliko je iznosila početkom aprila.

Maskovo bogatstvo je palo za 35 milijardi dolara (ili 4 odsto), na procijenjenih 782 milijarde i jedina je osoba u top 10 čije se bogatstvo smanjilo u posljednjih 30 dana. To je uglavnom zato što je Forbes smanjio procjenu njegovog udjela u kompaniji SpaceX, vrijednoj 1,25 biliona dolara, sa 43 odsto na 40 odsto, na osnovu ažuriranog korporativnog izvještaja iz Aljaske objavljenog u aprilu.



Pejdžov suosnivač Gugla, Sergej Brin (Sergey Brin), bio je drugi najveći dobitnik u mjesecu. Popeo se sa četvrtog na treće mjesto najbogatijih, nakon što je njegovo bogatstvo poraslo za 70 milijardi dolara, na procijenjenih 289 milijardi.



Brin je zamijenio mjesto sa trećim najvećim dobitnikom, Džefom Bezosom (Jeff Bezos). On je pao za jednu poziciju na četvrto mjesto uprkos rastu bogatstva od 49 milijardi dolara iako su akcije Amazona skočile 27 odsto.



Četvrti najveći dobitnik u mjesecu bio je Majkl Del (Michael Dell), čije je bogatstvo poraslo za 34 milijarde dolara, na procijenjenih 177 milijardi.



Akcije Dell Technologiesa i Broadcoma (koji je 2023. preuzeo izdvojenu kompaniju VMWare) porasle su 27 odsto i 35 odsto. Del se popeo sa osmog na sedmo mjesto i zamijenio pozicije sa Džensenom Huangom (Jensen Huang). Huang, peti najveći dobitnik, suosnivač Envidije (Nvidia), bogatiji je za 22 milijarde dolara, zahvaljujući rastu akcija ovog proizvođača čipova od 14 odsto.



Nasljednik Volmarta (Walmart), Džim Volton (Jim Walton), prvi put poslije najmanje tri godine ušao je u top 10. Popeo se za dvije pozicije na 10. mjesto i našao se odmah iza svog brata, Roba Voltona, koji je prošlog mjeseca ušao u top 10 i zadržao deveto mjesto. Obojica su uvećali svoje bogatstvo za po sedam milijardi dolara, na procijenjenih 147 milijardi i 150 milijardi, dok su akcije Volmarta porasle za 6 odsto.



Džim Volton (Jim Walton) je zamijenio Francuza Bernara Arnoa (Bernard Arnault) iz luksuznog konglomerata LVMH. On je bio jedini član prošlomjesečnog top 10 koji je ovog mjeseca ispao sa liste. Arno je pao sa desetog na 11. mjesto. Bogatstvo mu je palo za manje od milijardu dolara, na procijenjenih 142 milijarde. Ovo je prvi put poslije više od tri godine da je Arno ispao iz top 10 i da top 10 na kraju mjeseca čine isključivo Amerikanci, piše Forbes.



Forbes prati svjetske milijardere još od 1987. godine. U martu 2026. identifikovali su 3.428 milijardera za svoju godišnju listu.



Najbogatija žena na planeti je Alis Volton (Alice Walton), ćerka osnivača Volmarta Sema Voltona (Sam Walton). Na dan 1. maja 2026. njeno bogatstvo procjenjuje se na 138 milijardi dolara.



Ona je 13. najbogatija osoba u svijetu, isto kao i prošlog mjeseca. Njeno bogatstvo potiče od vlasničkog udjela u Volmartu, koji je naslijedila od svog pokojnog oca. Udovica njenog pokojnog brata Džona Voltona (John Walton) (preminuo 2005), Kristi Volton (Christy Walton), i njihov sin Lukas Volton (Lukas Walton) naslijedili su Džonove akcije i oboje se nalaze na Forbes listi milijardera.



