- Što bi MOL držao rafineriju u Srbiji ako neće da je kupi? Ne bi. Moraće da je drži ako hoće da kupi. Mi smo rekli ne može. Ili ćete to da kupite sad ili ćemo to da rešavamo drugačije, rekao je Vučić, preneo je Blic.



Vučić je, tokom posete Batrovcima, odgovarajući na pitanje novinara da prokomentariše navode predstavnika bivše vlasti da je u slučaju NIS-a država trebalo da iskoristi pravo preče kupovine, upitao zašto bivša vlast nije tako rešila pitanje NIS-a, nego su ga prodali i to za 400 miliona.



"A mi sad spremni da platimo dve milijarde i 200 miliona. Pa što su ga prodali? Je l' bi hteli možda i da zaratim sa Rusijom? Ili šta još da uradimo? A pri tome se držimo tvrdo i čvrsto i hrabro svoje interese štitimo. Što bi MOL držao otvorenu rafineriju u Srbiji? Ima rafineriju u Bratislavi, ima rafineriju u Budimpešti. Samo da mi objasnite što bi držao otvorenom rafineriju u Srbiji? Ne bi. Ali će morati da je drži ako hoće da kupi. Izmislili su nekog biznismena da bi se nešto prolongiralo još 3-4 meseca, šta god, rekli smo: 'Ne može. Ili ćete to da kupite sad ili ćemo onda drugačije da rešavamo'", istakao je predsednik Vučić.



Dodao je da oni nisu prodali samo NIS, već i brojne druge fabrike po Srbiji, sve bioskope....



BONUS KLIP Pogledajte vesti o EXPO2027:







Za najnovije biznis vesti iz Srbije i sveta, pratite nas na Tiktoku, Fejsbuku i na našoj Instagram stranici.