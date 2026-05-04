Sve više građana otvoreno govori o tome da su cene letovanja postale previsoke, a iskustva koja dele na društvenim mrežama izazivaju veliku pažnju.

Kako se vidi iz diskusija na platformi Reddit, brojni korisnici ističu da su odustali od mora ili ga zamenili putovanjima u inostranstvo, gde često za isti novac dobiju više.

“Dvesta evra za noćenje nije normalno”

Jedan od korisnika opisuje kako se situacija promenila u odnosu na ranije:

"Ja sam nekad mogao sebi da priuštim sedam dana mora. Sada mogu možda vikend van sezone. Uz važnu napomenu da mi je plata sada veća u odnosu na vreme kada sam mogao da priuštim sedam dana. Sa kontinenta uglavnom idu ljudi koji imaju svoju nekretninu ili rodbinu. Dvesta evra za noćenje stvarno nije normalno", bio je jedan od komentara.

“Španija mi ispada jeftinija od mora”

Drugi korisnik poredi cene i zaključuje da mu se više isplati odlazak u inostranstvo:

"Ja sam 2024. noćio u Riminiju za 50 € sa doručkom, u hotelu u centru, na samoj plaži. Grad je uređen da se smrzneš, sve radi ceo dan, sa engleskim prođeš svuda, San Marino je na 20 minuta vožnje, hrana i piće jeftiniji su nego bilo gde u Hrvatskoj. Evo, ne znam šta bih rekao."

"Pre nekoliko godina hteo sam da obiđem prijatelje u Istri, na nedelju dana... Najpovoljniji apartman za jednu osobu bio je oko 550 € za šest noćenja... A onda vidim ponudu za Španiju 650–700 € za pet dana, sa uključenim prevozom, hotelom i vodičem. I evo, ni danas mi nije jasno zašto mi Španija deluje jeftinije, a moram avionom do tamo."

“Zaboravio sam kako izgleda more”

Neki ističu da su potpuno odustali od letovanja:

"Živim u Zagrebu. Kupio sam nove kupaće pre nekih sedam ili osam godina i još ih nisam iskoristio. Uopšte se ne osećam kao da živim u državi koja ima more. Zaboravio sam onaj miris mora i onaj osećaj kada te more ljulja dok plutaš."

“Radije idem bilo gde drugde”

Nezadovoljstvo cenama ide toliko daleko da neki potpuno menjaju destinacije:

"Ne idem kod nas na more već nekih petnaestak godina, jer mi je jeftinije da odem nedelju dana u London i zapravo se dobro provedem, nego tri dana u Sukošan... Nemamo nikakvu ponudu, a cene su ubitačne. Kod nas samo stranci mogu doći na more."

Ima i drugačijih iskustava

Ipak, ima i onih koji su pronašli način da uštede:

"Idemo dva puta po nedelju dana, 85 € dnevno za smeštaj, kod iste porodice već godinama... Gotovo svu hranu kupimo kod kuće i dole onda potrošimo nešto sitno."

Ugostitelji: Troškovi rastu

S druge strane, ugostitelji objašnjavaju da rast cena nije bez razloga:

"Kod mene su dve porcije lignji oko 30 €. Ono što ljudi ne razumeju jeste da ako nam nabavna cena ide gore, kao i cena koncesije, onda i mi moramo da dignemo cene... Samo neki stvarno dižu te cene u nebo i tu se slažem sa vama."

Sve veće cene smeštaja i hrane dovele su do toga da more za mnoge postaje luksuz. Dok jedni traže alternativne načine da uštede, drugi potpuno odustaju i biraju inostranstvo, gde za isti novac često dobiju više, piše Dnevno.hr

