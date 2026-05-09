Evropska turistička sezona za leto 2026. polako dobija jasne obrise, a najnoviji podaci platforme Tripadvisor, pokazuju gde interesovanje putnika najbrže raste i koje destinacije bi mogle biti najposećenije u narednim mesecima.



Iako Španija i dalje dominira kada je reč o letnjem turizmu, ove godine u prvi plan izbijaju manje razvikana mesta koja nude sličan doživljaj kao popularne destinacije, ali uz manje gužve.



Na samom vrhu liste nalazi se Alikante, grad na obali Kosta Blanke koji beleži nagli rast popularnosti. Putnici ga biraju zbog odličnih plaža, velikog broja sunčanih dana, živog noćnog života i pristupačnih cena.



Dodatna prednost za naše putnike je što se do ove destinacije može stići direktnim letom iz Beograda.



Alikante važi i za jedan od najsunčanijih gradova u Evropi, sa velikim brojem sunčanih sati tokom cele godine, što ga čini posebno privlačnim za letovanje. Osim samog grada, turisti često obilaze i širu regiju, uključujući Valensija, koja je udaljena oko dva sata vožnje.



Visoko na listi nalazi se i Malaga, što dodatno potvrđuje da Španija i dalje nudi gotovo sve što prosečan turista traži, od mora i sunca do dobre hrane i raznovrsnog sadržaja.



Zanimljivo je da sve veću popularnost beleže i manja mesta koja nude autentičniji doživljaj. Tako se među najtraženijima našao Alvor u Algarve, poznat po lepim plažama i opuštenoj atmosferi, kao i Ksamil u Albanija, koji sve češće dobija epitet nove mediteranske zvezde zbog čistog mora i nižih cena.



Pored primorskih destinacija, interesovanje se vraća i velikim evropskim gradovima. Među popularnijima su Krakov, Budimpešta i Dablin, koji nude bogatu kulturnu ponudu i raznovrsne sadržaje za posetioce, piše Putni kofer.



Prema aktuelnom indeksu putovanja za leto 2026, najtraženije evropske destinacije su:



Alikante, Alvor, Plaja de Palma (Majorka), Malaga, Ksamil, Krakov, Sitges, Rodos, Budimpešta i Dablin.



