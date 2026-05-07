Ministarka je navela i da su tema pregovora ranije preuzete obaveze NIS-a prema državi Srbiji.

„Važno je kako da omogućimo da se te obaveze ostvare ili da država dobije odgovarajuću kompenzaciju“, istakla je Đedović Handanović.

Čeka se novi predlog MOL-a

Kako je rekla, sada se očekuje novi predlog mađarske kompanije.

„Ono što je ostalo jeste da čekamo novi predlog kompanije MOL i da on stigne u najkraćem roku“, rekla je ministarka.

Naglasila je da je interes Srbije jasan i da država želi da zaštiti građane, privredu i energetsku stabilnost zemlje.

- Naftna industrija Srbije predstavlja kritičnu energetsku infrastrukturu - poručila je Đedović Handanović.

Ministarka je objasnila da se pregovori odnose na budući ugovor između potencijalnih akcionara i Republike Srbije.

„Ovde se radi o ugovoru između budućih akcionara, sa jedne strane MOL-a, a sa druge strane Republike Srbije, odnosno obavezama koje MOL treba da ispuni kao neko ko će upravljati kritičnom energetskom infrastrukturom u Srbiji“, rekla je ona, piše Blic.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je ranije danas da će Srbija u narednim danima doneti konačnu odluku.

On je dodao da Srbija neće prihvatiti rešenja koja smatra nepovoljnim.

- Nekima se učinilo da mogu da nas ucenjuju i da možemo da prihvatamo rešenja koja su za Srbiju neprihvatljiva. Ja se nadam kompromisu. Ako ga bude, bude, ako ga ne bude, ne bude - poručio je predsednik.

