Mnogi će reći najkasnije do četrdesete, a nakon toga se ne isplati, niko vas neće zaposliti. Ipak, da život ponekad ima druge planove pokazuje priča bračnog para koji su u Nemačku otišli kada većina ide u penziju, objavljena u Fejsbuk grupi Balkanci u Nemačkoj.

„Ja i supruga radimo već sedam zlatnih godina u Nemačkoj i otkako smo se rešili života u Hrvatskoj, tj. smrada HDZ-ovskog, preporodili smo se. Samo nam je žao što nismo došli odmah nakon rata ili barem još desetak godina ranije. Iako smo, kako su nam u Hrvatskoj govorili, jako stari, ja 59, ona 56 godina, ovde smo lepo primljeni i njima smo baš taman – formirane već ličnosti, sa odraslom decom, sa životnim iskustvom i radnom etikom. Mojih 3.000 evra plate potroši se na sve troškove, stan, režije, hranu i druge sitnice, a supruga svojih 2500 evra lepo spremi na stranu, što je oko 25.000 evra godišnje, za starost, tako da nam te neke penzije od oko 1.000 evra budu kao džeparac i da ne budemo svojoj deci teret i obaveza. Porez je 19 odsto, a ne 25 kao u RH. Pošteno isplaćene plate i bonusi, božićnice i Urlaubsgeld, premije i svi drugi dodaci na platu, povrat poreza itd. isplaćuju se na vreme i bez prigovaranja, otežanja i muljanja, kao u RH“, započeo je svoju priču ovaj Hrvat, piše Dnevno.

Ukinuta su mnoga radna mesta

„Kako radim na terenu i svaki dan pređem barem 300 kilometara, na poljima širom ove uređene države vidim hektare i hektare polja sa solarnim panelima i svaki dan nove vetroelektrane, a sve više krovova po selima takođe ima taj izvor struje, koja je jeftinija nego u Hrvatskoj kada se uporede plate. Jeste, ukinuta su mnoga radna mesta, većinom ona koja su lako zamenjiva, koja može raditi svaki konj i neznalica, na primer na traci u nekoj fabrici, dok jedan vozač kamiona (LKW), zidar, električar, vodoinstalater, zubar, veterinar ili medicinska sestra, čak i negovateljica, mogu birati koliko im se slobodnih radnih mesta nudi.

Treba napomenuti da su Nemci marljiviji i pošteniji narod od nas, uredniji i iskreniji. Mi smo bolji za prijateljstvo, razne užitke i zabave, a oni su štedljivi, škrti i praktični, čak i sa sopstvenom decom nemaju tu emotivnu crtu koju mi imamo. Nezaposlenost od tri miliona, a njih 85 miliona, nije ni 0,5 odsto, a stalno pristižu novi migranti, mnogi, čak 99 odsto njih, ne dolaze da prave probleme, nego da se spasu, tako da je lako njima za nezaposlenost. Mogao bih još satima nabrajati prednosti života ovde u odnosu na balkansku livadu. Evo samo par dobrih saveta svima koji će doći. Nemoj ni za živu glavu reći da znaš raditi sve kada dolaziš, to ovde zvuči glupo i odbojno, hvalisavo i krajnje neiskreno, jer nisi Superman sigurno. Drži se svog zanimanja, svoje struke ili neke veštine koju odlično znaš raditi i radi na tome i samo na tome. Nauči dobro nemački jezik, barem do nivoa B1 ili B2, da ne ispadaš budala u svakom razgovoru“, savetovao je one koji nameravaju da dođu ovaj Hrvat.

Deca su najveća motivacija

„Obavezno dođite vas dvoje, deca obavezno ako ih imate, ako nemate, radite na tome, to je prava motivacija!! A sama osoba ovde nema šta da traži, i dođite barem sa desetak hiljada evra, dok se ne naviknete i ne prođete prvu fazu prilagođavanja. Verujte, jadno je počinjati od nule, iz nekog duga ili tako nečega. Bežite od takozvanih naših ljudi. Mnogi su pesimisti i nisu spremni iskreno, konkretno pomoći, ne znam zašto. Eto, lep pozdrav iz Bavarske“, stoji u objavi.

S njim su se složili i drugi. „Stojim iza svake rečenice koju je čovek napisao. Ja sam tu preko desetak godina i ne žalim ni dana. Mi smo svoju situaciju složili malo drugačije. Tačnije, izgradili kuću na kredit, ali sa jednom normalnom platom živimo normalno. Za odlazak na godišnji odmor odradim dodatni posao (Nebenjob). Za sedam-osam godina rata mi se smanjuje skoro za hiljadu evra pa neću više ni to morati. Svake godine plata ide gore i za to ne moraš da pitaš ni tražiš. Četvorodnevna radna nedelja. Tako da sam, u suštini, skoro pola godine kod kuće. Samo malo truda, jezika i zalaganja u tome čime se baviš. I ne raditi za naše“, komentarisao je Davor.

