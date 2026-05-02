Istovremeno, bruto plata dostigla je 1.227 evra, dok je na godišnjem nivou neto zarada porasla 2,4 odsto.



Međutim, ovaj nominalni rast nije značio i bolji standard građana. Zbog rasta potrošačkih cena od 0,8 odsto na mesečnom nivou, realne zarade su zapravo pale za 0,6 odsto, što ukazuje na nastavak pritiska inflacije na životni standard.



Energetika i finansije i dalje na vrhu, administracija najbrže raste



Posmatrano po sektorima, najveće prosečne zarade i dalje su koncentrisane u finansijskom i energetskom sektoru:



Finansije i osiguranje: 1.641 evro



Energetika: 1.462 evra



Informisanje i komunikacije: 1.301 evro



S druge strane, najniže plate beleže se u administrativnim i pomoćnim delatnostima (858 evra), umetnosti i rekreaciji (895 evra), te poljoprivredi (900 evra).



Kada je reč o mesečnim promenama, najveći rast zarada zabeležen je u:



Administrativnim i pomoćnim delatnostima (+1,7 odsto)



Građevinarstvu (+1,6 odsto)



Poslovanju nekretninama (+1,5 odsto)



Pad plata registrovan je u više sektora, uključujući:



Poljoprivredu (-1,0 odsto)



IT i komunikacije (-1,0 odsto)



Trgovinu (-0,9 odsto)



Turizam i ugostiteljstvo (-0,6 odsto)



Podaci Monstata potvrđuju trend koji traje već mesecima – nominalni rast zarada postoji, ali je preslab da nadoknadi inflaciju.



Drugim rečima, iako statistika beleži rast plata, realni efekat za građane je suprotan: kupovna moć opada.



Ovakva dinamika posebno pogađa sektore sa nižim primanjima, poput trgovine, turizma i administrativnih delatnosti, gde i najmanji rast cena direktno utiče na životni standard, piše Investitor.



BONUS KLIP Pogledajte vesti o EXPO2027:







Za najnovije biznis vesti iz Srbije i sveta, pratite nas na Tiktoku, Fejsbuku i na našoj Instagram stranici.