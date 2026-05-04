U prelepom Jadranskom moru, među više od 1.000 ostrva, ostrvaca i stena koje su razbacane poput bisera uz hrvatsku obalu, jedno ostrvo je uspelo da ostane pomalo divlje, netaknuto, kao da ga se sva turistička buka i gužva uopšte ne tiču.

To je ostrvo Vrgada, površine 3,32 kvadratna kilometra, koje prema popisu iz 2021. godine ima samo 209 stanovnika.

Na Vrgadi nema automobila, postoji samo jedna prodavnica, a tek nekoliko restorana i kafića više. Ali priroda je prelepa, plaže su rajske, a ritam života je zaista mediteranski, opušten i idiličan.

Samoironična Vrgada nalazi se u jugoistočnom delu Zadarskog arhipelaga, preko puta gradova Draga i Pakoštane. Do ostrva postoje brodske linije iz Pakoštana i Biograda na moru.

Zaboravite na automobile i smrad izduvnih gasova: automobili su ovde zabranjeni, a glavno prevozno sredstvo su tricikli. Ostrvo se može pohvaliti prelepim šljunkovitim i peščanim uvalama i plažama, a okruženo je kristalno čistim morem.

Čak dve trećine ostrva prekriveno je gustim borovim šumama, tako da je odmor u netaknutoj prirodi, uz miris mora i borova, ovde zagarantovan.

Vrgada se često naziva "zlatnim ostrvom" zbog uvala sa zlatnim peskom koje se retko viđaju na kopnu. Najlepša na ostrvu, a po mnogima i jedna od najlepših u Hrvatskoj, jeste plaža Podbrizi.

Ova potpuno neobična peščana plaža okružena je vertikalnim liticama, a na jednoj od njih nalazi se jedan od najprepoznatljivijih fotografskih motiva Vrgade. Drvo koje prkosi gravitaciji stoji na samom rubu litice i godinama odoleva buri i svim vremenskim uslovima.

Preko puta plaže Podbrizi nalazi se ostrvce Artina, do kojeg se bukvalno može doći peške kroz more. Ovaj deo ostrva je jedan od najlepših i, s razlogom, najposećenijih, piše Putni kofer.

Ostrvo Vrgada u zadarskom arhipelagu idealno je za one koji žele miran odmor, puno zelenila i kristalno čisto more. Savršeno je i za one koji vole da šetaju, jer je ovde sve na dohvat ruke, ali i da upijaju mediteranski život lokalnog stanovništva. Na Vrgadi postoji nekoliko kafića i restorana koji su otvoreni leti, pa čak i tri crkve.

Današnja župna crkva Svetog Trojstva završena je 1687. godine, a ako se popnete do nje uživaćete u prelepom pogledu na Kornate, Velebit i kopnenu obalu. Još jedna mala crkva, Svetog Andrije, nalazi se na lokalnom groblju, a kapela Gospe od Zdravlja je u palati kneževa porodice Damjani.

Na ostrvu i danas raste mnoštvo divljih jestivih, lekovitih i zaštićenih biljaka, a malobrojni stanovnici se uglavnom bave turizmom i poljoprivredom.

