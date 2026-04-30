Ova mera deo je šire strategije stabilizacije snabdevanja u uslovima globalnih poremećaja na tržištu energenata.

Vučić: nedostaje 17 miliona evra

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić ranije je najavio ovu meru i ukazao na finansijski pritisak koji ona stvara.

"Mi nadopunjujemo te rezerve, ali to morate da platite, jer mi to ne možemo sad da naplatimo iz cene. Nama sad fali 17 miliona evra da ono što smo već dali nadomestimo", rekao je Vučić u intervjuu za TV Blic.

Produžena zabrana izvoza

Istovremeno, produžena je zabrana izvoza nafte i naftnih derivata za još mesec dana, odnosno do kraja juna.

Ova mera obuhvata izvoz dizela, benzina i sirove nafte svim vidovima transporta, a cilj je očuvanje stabilnog snabdevanja domaćeg tržišta u uslovima rasta cena i globalnih poremećaja.

Akcize niže za 25 odsto

Kao dodatna mera zaštite građana i privrede, akcize na gorivo smanjene su za 25 odsto, što bi trebalo da ublaži pritisak na cene na pumpama.

Ministarka energetike Dubravka Đedović Handanović istakla je da država nastavlja da reaguje uprkos velikim izazovima.

"Situacija na svetskom tržištu je sve složenija i izazovnija i nema naznaka koliko će još poremećaji trajati, što stvara velike pritiske na našu ekonomiju. Mere koje donosimo da zaštitimo naše građane nisu lake za državu jer značajno umanjuju budžetske prihode i povećavaju rashode, ali smo spremno odgovorili na izazove i ponosna sam što uspešno štitimo naše građane i privredu od naglog skoka cena goriva već dva meseca", izjavila je Đedović Handanović.

Ojačane rezerve nafte

Država je u prethodnom periodu značajno povećala obavezne rezerve nafte i naftnih derivata, koje su sa 31 porasle na 55 dana prosečne potrošnje.

Od 2022. godine, rezerve evrodizela su duplirane, dok su rezerve benzina povećane čak dva puta, što dodatno doprinosi sigurnosti snabdevanja u kriznim situacijama.

Nove mere Vlade Srbije pokazuju pokušaj da se ublaže posledice globalnih energetskih poremećaja i očuva stabilnost tržišta goriva.

U narednom periodu ključni izazov biće održavanje ravnoteže između zaštite građana i pritisaka na budžet.