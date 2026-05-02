Ministar finansija SAD Skot Besent upozorava na „zamke lake zarade“, poput lutrije, brzih kredita i kripto špekulacija, ističući da takav pristup često udaljava Amerikance od finansijske stabilnosti.



On poručuje da građani treba da se okrenu finansijskoj pismenosti, štednji i ulaganju, umesto traženju brze dobiti. „Najbolje što možete da uradite je da ne igrate lutriju, već da ulažete i gledate kako novac raste“, naveo je Besent.



Besent je finansijsku pismenost postavio kao jedan od prioriteta u okviru Ministarstva finansija, u trenutku kada se SAD suočavaju sa rekordnim dugom koji je premašio 39 biliona dolara, kao i sa rastom troškova života i padom poverenja građana u ekonomsku politiku.



Ideju o boljem finansijskom obrazovanju građana on promoviše kroz programe saradnje sa bankama i školama, uz poruku da i mladi mogu da nauče osnove štednje i ulaganja, na primer otvaranjem štednih računa i praćenjem kamate i složene kamate.



Njegova inicijativa dolazi u trenutku kada kritičari ističu da problem nije samo u finansijskoj nepismenosti, već i u niskim primanjima i rastućim troškovima života, koji građanima otežavaju štednju i ulaganje, prenosi AP.



