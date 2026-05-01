To je najskuplja prodaja na tom događaju, ali i najskuplji proizvodni model koji je BYD ikada proizveo.

Prema rečima Li Junfeija, direktora za brend i odnose s javnošću BYD-a, U9 Xtreme je bio najskuplji automobil prodat na sajmu.

Model je ograničen na samo 30 primeraka u svetu, što znači da BYD očigledno cilja na ekskluzivnost, a ne na masovnu proizvodnju. Zanimljivo je da je barem jedan primerak već isporučen tokom samog sajma, a kupcu ga je lično predao predsednik kompanije, Vang Čuanfu.

Ovaj model tako postavlja novi standard za cene kineskih super automobila i pokazuje koliko je domaća industrija stigla u premium segmentu.

Više od 3000 KS i rekord na Nirburgringu. Visoka cena je opravdana impresivnim performansama. BYD navodi da U9 Xtreme razvija više od 3000 konjskih snaga i koristi naprednu arhitekturu od 1200 volti.

Automobil je takođe opremljen aktivnim vešanjem DiSus-X i karbon-keramičkim kočnicama, što ga svrstava uz najnaprednije super automobile današnjice.

Posebno je vredan pažnje rezultat na legendarnoj stazi Nirburgring Nordšlajfe, gde je U9 Xtreme postigao vreme kruga od 6:59,157, što ga je svrstalo među najbrže proizvodne električne automobile.

Pored toga, postavio je rekorde na nekoliko kineskih trkačkih staza, uključujući Džuhaj, Šangaj i Čengdu. BYD gradi premium imidž kroz brend Jangvang Model U9 Xtreme je deo luksuznog podbrenda Jangvang, kojim BYD želi da osvoji najviši segment tržišta, piše tportal.

Na istom sajmu je predstavljen i U8L, luksuzni SUV namenjen konkurentima kao što je Mercedes-Majbah GLS. Procenjuje se da će U8L koštati više od 165.000 evra, što dodatno potvrđuje ambicije BYD-a u premijum segmentu. Jangvangova strategija zasniva se na ograničenim serijama i visokim cenama, sa fokusom na prestiž i tehnologiju, a ne na obim prodaje.

Podaci takođe pokazuju rastuće interesovanje za brend. Jangvang je prodao 945 vozila u Kini u prvom kvartalu 2026. godine, što je povećanje od više od 80 procenata u poređenju sa istim periodom godinu dana ranije.

