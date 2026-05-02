Izvoz robe, izražen u evrima, iznosio je oko 8,7 milijardi evra, što je povećanje od 7,1 odsto u poređenju sa istim periodom prethodne godine.

Uvoz robe u istom periodu iznosio je 10,31 milijardi evra, što je za 0,3 odsto više u odnosu na isti period prethodne godine.

Deficit iznosi 1,6 milijardi evra, što je smanjenje od 25,4 odsto u poređenju sa istim periodom prethodne godine.

Pokrivenost uvoza izvozom iznosi 84,4 odsto i veća je od pokrivenosti u istom periodu prethodne godine, kada je iznosila 79,1 odsto, piše "Politika".

Spoljnotrgovinska robna razmena bila je najveća sa zemljama sa kojima Srbija ima potpisane sporazume o slobodnoj trgovini. Zemlje članice Evropske unije čine 59,2 odsto ukupne razmene, objavljeno je na sajtu RZS.



