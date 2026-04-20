Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD) odobrila je kredit od 70 miliona evra za finansiranje velikog hibridnog energetskog projekta u Mađarskoj, koji kombinuje solarnu elektranu i sistem baterijskog skladištenja, u okviru ukupnog investicionog paketa od 210 miliona evra, objavila je danas EBRD, piše Tanjug.



Projekat razvija regionalni proizvođač energije Renalfa IPP i obuhvata izgradnju solarne elektrane snage 450 MV i baterijskog sistema kapaciteta 250 MV/1 GVh, koji će biti smešteni na lokaciji u severoistočnoj Mađarskoj.



Nakon završetka izgradnje, postrojenje bi trebalo da proizvodi oko 448 GVIh električne energije godišnje, što će doprineti cilju Mađarske da do 2030. godine 30 odsto ukupne potrošnje energije dolazi iz obnovljivih izvora.



Posebno je značajno što će projekat prodavati električnu energiju na tržištu bez državnih subvencija ili dugoročnih korporativnih ugovora, što se ocenjuje kao signal poverenja u tržišni model finansiranja obnovljivih izvora, navodi se na sajtu banke.



Integracija solarne proizvodnje i baterijskog skladištenja treba da reši problem nestabilnosti proizvodnje iz obnovljivih izvora, poboljša fleksibilnost elektroenergetske mreže i ojača sigurnost snabdevanja u uslovima povećane volatilnosti tržišta.



EBRD ocenjuje u saopštenju da je ova investicija važan korak u jačanju energetske tranzicije i regionalne energetske sigurnosti u srednjoj i istočnoj Evropi.



