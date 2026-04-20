Turistička revitalizacija jezera Šoderica, nekada popularnog kupališta u Koprivničko-križevačkoj županiji i takozvanom Podravskom moru, jedan je od glavnih ciljeva lokalne samouprave u narednim godinama, sa ciljem vraćanja njegove popularnosti i razvoja novih sadržaja za posetioce. Reč je o nekoliko projekata koji će se realizovati u fazama tokom narednih deset godina, najavljuje župan Tomislav Golubić, a u njima će zajednički učestvovati županija i opštine Drnje i Legrad, kojima jezero administrativno pripada, piše Hina, prenosi Blic.

Šoderica, veštačko jezero nastalo vađenjem šljunka, bila je popularna turistička destinacija sedamdesetih i osamdesetih godina 20. veka, ne samo za stanovnike tog dela Hrvatske već i za strane goste. U sunčanim danima, kupači su se često mučili da pronađu mesto na plaži. Tokom godina, oko jezera se razvilo vikend naselje, koje danas ima oko 420 kuća, a kompanije i institucije su izgradile odmarališta za svoje radnike.

Interesovanje za Šodericu je opalo devedesetih godina prošlog veka, nakon početka Domovinskog rata, i ono je počelo vidljivo da propada. Vodeni korov se širio po jezeru i ono je postajalo sve zapuštenije, vikendice su gubile vrednost i prodavale se u bescenje, a preduzeća i ustanove su počele da se rasprodaju odmarališta. Devedesetih godina jezero je administrativnom reorganizacijom preneto opštinama Drnje i Legrad, ali njihovi budžeti nisu imali kapaciteta ni za održavanje postojećeg stanja. To se posebno odnosilo na opštinu Legrad, na čijoj strani se nalaze plaže i vikend naselje, dok je eksploatacija mineralnih resursa nastavljena na području opštine Drnje.

Šoderica je osnovana u 19. veku, nakon što je baronska porodica Inkej 1869. godine počela da vadi šljunak koji će se koristiti u izgradnji železničke pruge od mađarske granice do Zagreba. Pad je zaustavljen pre oko 13 godina kada je tadašnji novi gradonačelnik Legrada, Ivan Sabolić, uspeo da dobije evropska sredstva kroz projekat „Unapređenje održivog razvoja opštine Legrad“.

Od 2018. do 2021. godine, duž jezera su izgrađeni šetalište, dve ornitološke osmatračnice, dva dečja igrališta i edukativna staza, postavljene su klupe i kante za smeće, kupljeno je vozilo za prevoz posetilaca i deset električnih bicikala. Takođe je razvijen akcioni plan za upravljanje posetiocima i stručna studija valorizacije prirodnog nasleđa jezera.

Posetioci su počeli da se vraćaju, ne kao u zlatnim godinama, ali je pozitivan trend očigledan, kaže danas Sabolić, dodajući da se to najbolje vidi po cenama nekretnina. „Kada sam preuzeo dužnost pre 13 godina, zgrada od 40 kvadratnih metara prodavala se za sedam hiljada evra. Danas se takva vikendica ne može kupiti za manje od 50 hiljada evra.“ On takođe ističe da raste broj onih koji Šodericu registruju kao mesto stanovanja.

Govoreći o planovima za dalji razvoj, Sabolić navodi da je kratkoročni cilj nastavak zamuljivanja obale i uređenja plaže, za šta je u budžetu za 2026. godinu izdvojeno 50.000 evra. Takođe se planira rešavanje vlasničkih odnosa nad ključnim parcelama, što je preduslov za nove investicije, posebno u kamp i turističke objekte.

„Jedan od ključnih koraka biće izrada sveobuhvatnog master plana koji će definisati zone za plivanje, sport, ribolov i druge aktivnosti. Želja je da se smeste plaža za pse, prostor za jedrenje na dasci, novi sportski tereni na pesku, amfiteatar za kulturne događaje i renoviranje terena za mini golf. Razmatraju se i projekti poput izgradnje pristaništa za čamce i vatrogasnog kampa. Dugoročni cilj je isušivanje celog jezera i izgradnja biološkog bazena ili kanalizacionog sistema“, kaže Sabolić. S njim se slaže i načelnik opštine Drnje, Matija Dolenec, koji je najavio predlog za izgradnju ribarskog doma. Razlog je taj što se na njihovoj obali nalazi jedina ribarska staza u županiji, pa je cilj razvoj ribolovnog i sportskog turizma na tom mestu.

Gradonačelnik Golubić kaže da je na nedavnom sastanku sa lokalnim čelnicima dogovoreno da se ideje i projekti stave na papir koji bi oživeli Šodericu, nakon čega će uslediti definisanje projektnog zadatka, obezbeđivanje sredstava i angažovanje firme za izradu master plana. Šoderica, smatra on, ima ogroman potencijal i potrebno je stvoriti pretpostavke za razvoj kako bi i privatni preduzetnici mogli da pronađu svoj investicioni interes.

