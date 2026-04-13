Odrasli u SAD kažu da će im u proseku biti potrebno 1,46 miliona dolara za udobnu penziju, prema istraživanju "2026 Planning and Progress", (Northwestern Mutual). To je skok od 15 odsto u odnosu na 1,26 miliona dolara koliko su naveli u izdanju iz 2025. godine.



„Novi 'magični broj' odražava spoj više faktora, od uporne inflacije i dužeg životnog veka do neizvesnosti oko budućnosti socijalnog osiguranja“, rekao je Džon Roberts (Northwestern Mutual) u saopštenju.



Strah da ušteđevina nije dovoljna



Podaci takođe pokazuju da se mnogi Amerikanci plaše da njihova ušteđevina nije dovoljna. Među onima koji još nisu u penziji, 46 odst kaže da ne očekuje da će biti finansijski spremni za penziju kada za to dođe vreme. Prema matematičkim merilima, ta brojka možda precenjuje spremnost nekih ljudi.

Kao opšte pravilo, "Fidelity" preporučuje da štediše do 45. godine imaju ušteđeno četiri puta više od svoje godišnje plate, a do 60. godine osam puta više, kako bi bili „na dobrom putu“ za penziju.

Među pripadnicima generacije "Iks" - generalno, onima koji su trenutno stari između 46 i 61 godine, u gore pomenutom istraživanju, 54 odsto ima ušteđeno četiri puta ili manje od svog prihoda, a samo 19 odsto ima ušteđeno osam puta ili više.



Drugim rečima, da bi dostigli željeni iznos, mnogi budući penzioneri će morati da nadoknade propušteno.



Mlađe štediše bi trebalo da "štede rano i često"



Dobra vest za mlade je da, čak i ako mislite da kasnite, imate dovoljno vremena da se izdignete iznad proseka.



„Štedite rano i štedite često“, kaže Džim Šagavat, sertifikovani finansijski planer iz AdvicePeriod. „Što ste mlađi, ako možete da steknete naviku da od svake plate nešto odvojite, to će vas mnogo unaprediti.“



Što ranije počnete da ulažete, kažu finansijski stručnjaci, to imate više vremena da vaša ušteđevina raste zahvaljujući složenoj kamati. Podaci pokazuju da trenutna generacija mladih investitora možda ima prednost u odnosu na starije. Pripadnici generacije Z kažu da su u proseku počeli da štede za penziju sa 22 godine, znatno pre milenijalaca sa 28 i generacije X sa 32 godine.



Čak i ako niste počeli rano, imate vremena da uspostavite dosledne navike štednje koje će značajno povećati vaše šanse za uspeh u penziji, kaže Leo Čubinišvili, CFP iz "Access Wealth".



„Stvaranje te navike je vaše najvažnije sredstvo“, kaže on.



Prava jednačina za štednju



Ciljajte da procenat koji štedite ostane barem isti, čak i kako vam prihodi rastu, preporučuje Čubinišvili. Možete ga i povećati ako mislite da ste zaostali, kaže on.



„Većina ljudi prvo zaradi, pa potroši, i ako nešto ostane, onda štedi“, kaže on. „Ali pravi način gledanja na tu jednačinu je da, kada dobijem platu, prvo ću da uštedim, a onda ću trošiti ono što ostane.“



Mladima se takođe savetuje da eliminišu faktore koji bi mogli ugroziti stopu štednje ili ih naterati da prerano povuku novac iz penzionih fondova, kaže Keler Lindler, CFP iz "Northwestern Mutuala" u Mekleanu, Virdžinija. To znači otplatu dugova sa visokim kamatama i izgradnju fonda za hitne slučajeve, kaže ona, piše CNBC Make It.



Takođe, proverite da li imate odgovarajuće osiguranje, bilo preko poslodavca ili privatnog osiguravača, u slučaju da, na primer, postanete nesposobni za rad, kaže ona: „Važno je da imate spremne linije odbrane, za svaki slučaj.“



Starije štediše mogu razmotriti i druge opcije



Ako ste pred penzijom, povećanje stope štednje da biste dostigli svoj magični broj možda nije izvodljivo, a ne možete se vratiti u prošlost i ranije početi da ulažete. Umesto toga, verovatno ćete morati da se fokusirate na to koje poluge možete povući da bi vaš novac duže trajao tokom penzionih godina.



Jedna od tema o kojoj Lindler razgovara sa klijentima je da li da smanje planirane troškove u penziji. Zaista, mnogi budući penzioneri planiraju skromniji životni stil kada napuste posao. Oko 55 odsto onih koji se spremaju za penziju kaže da planira da troši manje u penziji nego sada. Samo 11 odsto planira da troši više.



Ali smanjenje troškova nije uvek lako, kaže Lindler.



„Razlog zašto je teško smanjiti troškove je što čim uđete u penziju i više nemate radnu rutinu od 9 do 5, onda postaje: 'Hajde da izađemo, idemo na putovanje. Idemo da posetimo unuke'“, kaže ona.



"Radite duže"



Još jedna strategija za produženje trajanja penzione ušteđevine je da radite duže. Oko 41 odsto odraslih u SAD kaže da planira da radi ili već radi tokom penzionih godina, uključujući 50 odsto pripadnika generacije X i milenijalaca, prema Northwestern Mutual-u.



Iako dodatni posao možda nije ono što ste zamišljali za penziju, to može imati pozitivne efekte na vaše finansije, kaže Šagavat.



On se priseća klijenta koji je počeo da se bavi glumom na pola radnog vremena u penziji, nakon višedecenijske karijere u prodaji. To mu je bilo zabavno i ispunjavajuće, a omogućilo mu je i da odloži korišćenje socijalnog osiguranja, što je povećalo iznos beneficije, i da smanji iznose koje povlači iz penzionih fondova, kaže Šagavat. Kao rezultat, više novca je ostalo investirano i moglo je da raste, napominje on.



Čak i nekoliko dodatnih godina rada može značajno uticati na to koliko dugo će vaš novac trajati u penziji, kaže Šagavat.



„U našoj glavi, penzija ima fiksni datum, ali zapravo je to čitav niz izbora i opcija“, kaže on. „Nije stvar u velikim, dramatičnim odlukama. To su male prilagodbe koje mogu sprečiti veće probleme kasnije.“



BONUS KLIP Pogledajte vesti o EXPO2027:







Za najnovije biznis vesti iz Srbije i sveta, pratite nas na Tiktoku, Fejsbuku i na našoj Instagram stranici.