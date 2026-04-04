Koridori Srbije podneli su Ministarstvu zaštite životne sredine zahtev za saglasnost na Studiju procene uticaja za izgradnju državnog puta prvog reda Vožd Karađorđe, Sektor 3, koji obuhvata trasu od Malog Požarevca do Aranđelovca u ukupnoj dužini od gotovo 37 kilometara. Izradu studije potpisuje Hidroprojekt – saobraćaj d.o.o.

Predmet projekta je Sektor 3, koji se prostire od petlje Mali Požarevac na autoputu E-75, preko područja Sopota i Mladenovca, do Aranđelovca, piše Ekapija.

Trasa je podeljena na dve deonice.

Deonica 5 (29 km): počinje kod Malog Požarevca, prolazi istočno od Sopota i zapadno od Mladenovac, uz planirane petlje Mali Požarevac Jug, Vlaška i Mladenovac, i završava se kod Orašca.

Deonica 6 (7,9 km): nastavlja od Orašca ka jugu i završava se ulazom u Aranđelovac, uz petlju Orašac Jug i završnu kružnu raskrsnicu.

Nova saobraćajnica projektovana je za brzinu od 100 km/h, sa četiri saobraćajne trake (2+2), razdelnim pojasom i dodatnim trakama na usponima.

Na deonici je predviđeno ukupno 48 mostova, više nadvožnjaka i podvožnjaka za lokalne puteve, kao i servisne i atarske saobraćajnice za pristup parcelama.

Predviđena je i gradnja tunela Ravnice, dužine 420 metara, sa dve odvojene tunelske cevi za svaki smer kretanja.

U okviru koridora planirani su i parkinzi kod naselja Amerić i obostrano odmorište Markovačko jezero.

Na Sektoru 3, na trasi od Malog Požarevca do Aranđelovac, planirano je ukupno šest petlji. Postojeća petlja Mali Požarevac biće početna tačka povezivanja sa autoputem E-75, dok su duž trase predviđene nove petlje Mali Požarevac Jug, Vlaška i Mladenovac, koje omogućavaju vezu sa lokalnom i regionalnom putnom mrežom. Ključnu ulogu ima petlja kod Orašac, kao centralni čvor koji povezuje više sektora buduće saobraćajnice, dok se južnije planira i petlja Orašac Jug. Na samom ulazu u Aranđelovac predviđena je i završna kružna raskrsnica, koja povezuje novu trasu sa postojećim putevima.

Kuda prolazi trasa

Trasa državnog puta Vožd Karađorđe na Sektoru 3 počinje u zoni postojeće petlje Mali Požarevac na autoputu E-75, nakon čega se odvaja ka jugu, vodeći se koridorom zapadno od postojećeg puta i naselja.

Na teritoriji gradske opštine Sopot, saobraćajnica prolazi istočno od naseljenih zona, izbegavajući direktan prolazak kroz urbana jezgra, dok se dalje trasira između Sopota i Mladenovac, sa ciljem da poveže ova dva centra bez dodatnog opterećenja lokalnih ulica.

U nastavku, trasa se spušta ka području sela Vlaška i dalje ka zoni između više naselja i poljoprivrednih površina, gde je vođena tako da u što manjoj meri zahvati voćnjake, vinograde i postojeću parcelaciju.

Severno od Orašca formira se petlja koja povezuje različite pravce buduće saobraćajnice, nakon čega put menja pravac i nastavlja ka jugu, prateći prirodnu konfiguraciju terena.

U završnom delu, trasa ulazi na teritoriju opštine Aranđelovac, gde se završava kružnom raskrsnicom na ulazu u grad, povezujući se sa postojećom državnom putnom mrežom.

