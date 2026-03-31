Čak i kada je odeća ili drugi proizvod u savršenom stanju, sa etiketom i bez tragova korišćenja, prodavnica može odbiti povrat novca.

„Nažalost, Zakon o zaštiti potrošača ne predviđa povrat novca za ispravan proizvod. Predlagali smo izmene zakona, ali potrošači to nisu podržali. Zato je najbolje pokušati zameniti proizvod za neki drugi u istoj vrednosti, u skladu sa dobrim trgovačkim običajima. Ako trgovac to ne želi, možete poslati prijavu državnim inspektorima sa objašnjenjem kada ste bili u prodavnici i da nisu pristali na zamenu“, poručuju iz Zadruge za zaštitu potrošača, piše Dnevno.

Zbog toga savetuju kupcima da unapred provere uslove kupovine i dobro razmisle gde kupuju, kao i da svoja iskustva podele sa drugima.

Kada imate pravo na povrat

Situacija je drugačija kada je reč o kupovini na daljinu, odnosno putem interneta.

U tom slučaju, zakon omogućava potrošačima da vrate proizvod u roku od 14 dana od dana prijema, bez navođenja razloga.

Pojedini trgovci nude i dodatne pogodnosti, poput besplatnog povrata, dok drugi zahtevaju da kupac snosi troškove vraćanja robe ako je proizvod ispravan.

Ako proizvod ima nedostatak ili je neispravan, troškove povrata uvek snosi trgovac.

Reklamacije i prava potrošača

U slučaju da proizvod ima materijalni nedostatak, potrošač ima pravo da traži:

zamenu proizvoda

popravku

sniženje cene

Rok za prijavu nedostatka je dva meseca od trenutka kada ga uočite.

Iako trgovci u fizičkim prodavnicama mogu odbiti povrat ispravne robe, zakonska prava potrošača i dalje postoje kada je reč o neispravnim proizvodima.

