Prvi pokazatelji ulivaju optimizam, jer se dobra posećenost beleži već u predsezoni.

Međutim, turistička industrija se i dalje suočava sa izazovom kvaliteta usluge, kao i sa problemom infrastrukture, ističu stručnjaci.

Turizmolog Petar Golubović smatra da strategija treba da bude usmerena ka premium turizmu, odnosno turizmu visoke klase.

"Kao destinacija, svakako moramo da radimo na konceptu 'high value' turizma ili turizma visoke vrednosti gde brojke, uslovno rečeno, nisu važne, nećemo juriti brojke u smislu broja dolazaka, broja noćenja, već ćemo govoriti o tome koliko turisti zapravo troše. A onda govorimo o premium turizmu, o luksuznom turizmu. Ovde govorimo o tome da je Crna Gora kao destinacija ograničena svojim glavnim resursom, a to je područje, gde imamo veoma malo resursa, pa je mnogo bolje da imamo jednu osobu, jednog turistu koji će hipotetički potrošiti deset hiljada nego deset ljudi koji će potrošiti po hiljadu evra. Jer naša infrastruktura ne može da toleriše masovni turizam", objašnjava Golubović.

On smatra da to dovodi do jednog kontraefekta: da imamo prevelike gužve i nezadovoljstvo ljudi koji su došli na destinaciju koju želimo da predstavimo kao premium destinaciju.

Njegov kolega turistolog Ivo Županović smatra da još uvek nismo stigli do toga i da nemamo dovoljno razumevanja odnosa između cene i kvaliteta, piše RTCG.

"Mislim da još uvek poslujemo sa nekim visokim maržama, što statistika u oblasti inflacije u periodu od 2022. do 2025. pa čak i 2026. godine dovoljno pokazuje da imamo skoro pedeset procenata rasta cena, što je izuzetno visoko", naglašava Županović.

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