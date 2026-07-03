Ne propustite vaučer od 10.000 dinara - objavljen kompletan vodič, ove godine važe i nova pravila

S obzirom na to da se vaučeri svake godine podele u veoma kratkom roku, građanima se savetuje da na vreme pripreme svu potrebnu dokumentaciju. Ovogodišnji ciklus donosi i važnu novinu – znatno strožu kontrolu celokupnog procesa kako bi se sprečile zloupotrebe.

U nastavku je detaljan vodič – ko ima pravo na vaučer, kako izgleda postupak prijave, gde se mogu iskoristiti i koje su nove mere kontrole.

Ko ima pravo na vaučer od 10.000 dinara?

Pravo na turističke vaučere imaju:

penzioneri, kao i osobe starije od 65 godina koje ne ostvaruju pravo na penziju;

zaposleni čija mesečna primanja ne prelaze 80.000 dinara;

nezaposleni prijavljeni na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje;

studenti prvog, drugog i trećeg stepena studija uz potvrdu obrazovne ustanove;

korisnici dodatka za pomoć i negu drugog lica i korisnici posebne naknade;

ratni vojni invalidi i civilni invalidi rata;

nosioci registrovanih poljoprivrednih gazdinstava.

Kako da se prijavite za turistički vaučer?

Postupak prijave ostaje isti kao prethodnih godina, a vaučeri se dodeljuju po redosledu prijavljivanja, zbog čega je važno reagovati što pre.

1. Rezervišite smeštaj

Najpre je potrebno rezervisati smeštaj u nekom od ugostiteljskih objekata koji se nalaze na listi Ministarstva turizma i omladine. Vaučer može da se iskoristi za najmanje pet noćenja.

2. Prikupite potrebnu dokumentaciju

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Uz prijavni obrazac potrebno je priložiti:

ličnu kartu ili pasoš,

potvrdu o rezervaciji smeštaja,

dokaz o statusu (penzioni ček, potvrdu poslodavca o zaradi, potvrdu o studiranju ili drugi odgovarajući dokument).

3. Predajte prijavu u Pošti Srbije

Prijava se podnosi isključivo lično na šalterima JP „Pošta Srbije“, najkasnije 30 dana pre planiranog početka odmora.

4. Sačekajte dostavu vaučera

Ukoliko je dokumentacija kompletna i još ima raspoloživih vaučera, oni će biti dostavljeni preporučenom pošiljkom na kućnu adresu.

Gde mogu da se iskoriste vaučeri?

Turistički vaučeri važe isključivo u prijavljenim i kategorisanim ugostiteljskim objektima u Srbiji – hotelima, apartmanima, privatnom smeštaju i seoskim turističkim domaćinstvima.

Odmor mora biti organizovan van mesta prebivališta, dok studenti vaučer ne mogu koristiti ni u mestu prebivališta ni u mestu studiranja.

Najveće interesovanje tradicionalno vlada za destinacije poput Vrnjačke Banje, Sokobanje, Zlatibora, Tare, Vrdnika i Zlatara.

Država uvodi strože kontrole

Ovogodišnja podela vaučera razlikuje se od prethodnih zbog najavljenih pojačanih kontrola.

Nadležni organi kontrolisaće čitav proces kako bi sprečili:

fiktivne rezervacije,

preprodaju vaučera,

zloupotrebe prilikom korišćenja subvencija.

Vaučeri će imati visok nivo zaštite od falsifikovanja, uključujući posebne vodene žigove.

Istovremeno, turistička inspekcija pojačaće kontrole ugostiteljskih objekata. Za pokušaje naplate vaučera bez stvarno ostvarenog boravka predviđene su visoke novčane kazne, a ugostiteljima koji budu pokušali da zloupotrebe sistem prete sankcije i do 800.000 dinara, piše Biznis Kurir.

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