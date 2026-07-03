EUR EUR 117,01 117,37din 117,72
USD USD 102,16 102,47din 102,77
CAD CAD 72,15 72,36din 72,58
AUD AUD 70,91 71,12din 71,34
GBP GBP 136,63 137,04din 137,46
CHF CHF 127,35 127,74din 128,12
KURSNA LISTA

Turizam

Ne propustite vaučer od 10.000 dinara - objavljen kompletan vodič, ove godine važe i nova pravila

Država i ove godine nastavlja program subvencionisanja domaćeg turizma. Vlada Srbije najavila je podelu 30.000 turističkih vaučera za odmor u zemlji, a vrednost svakog vaučera iznosi 10.000 dinara.

Autor:  Nina Stojanović
03.07.2026.10:00
0
Ne propustite vaučer od 10.000 dinara - objavljen kompletan vodič, ove godine važe i nova pravila
Foto: Shutterstock / Denis Belitsky
Najava povratka jeftine škode - u planu su modeli koji koštaju 7.000 evra
Foto :Richard Oses Photography/Shutterstock
 Najava povratka jeftine škode - u planu su modeli koji koštaju 7.000 evra
Prethodna vest
Ugovor od preko milijardu dolara - Amerikanci agresivno ulažu u obogaćeni uranijum
Foto: FOTOGRIN / Shutterstock.com
 Ugovor od preko milijardu dolara - Amerikanci agresivno ulažu u obogaćeni uranijum
Sledeća vest

S obzirom na to da se vaučeri svake godine podele u veoma kratkom roku, građanima se savetuje da na vreme pripreme svu potrebnu dokumentaciju. Ovogodišnji ciklus donosi i važnu novinu – znatno strožu kontrolu celokupnog procesa kako bi se sprečile zloupotrebe.

U nastavku je detaljan vodič – ko ima pravo na vaučer, kako izgleda postupak prijave, gde se mogu iskoristiti i koje su nove mere kontrole.

Ko ima pravo na vaučer od 10.000 dinara?

Pravo na turističke vaučere imaju:

  • penzioneri, kao i osobe starije od 65 godina koje ne ostvaruju pravo na penziju;
  • zaposleni čija mesečna primanja ne prelaze 80.000 dinara;
  • nezaposleni prijavljeni na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje;
  • studenti prvog, drugog i trećeg stepena studija uz potvrdu obrazovne ustanove;
  • korisnici dodatka za pomoć i negu drugog lica i korisnici posebne naknade;
  • ratni vojni invalidi i civilni invalidi rata;
  • nosioci registrovanih poljoprivrednih gazdinstava.

Kako da se prijavite za turistički vaučer?

Postupak prijave ostaje isti kao prethodnih godina, a vaučeri se dodeljuju po redosledu prijavljivanja, zbog čega je važno reagovati što pre.

1. Rezervišite smeštaj

Najpre je potrebno rezervisati smeštaj u nekom od ugostiteljskih objekata koji se nalaze na listi Ministarstva turizma i omladine. Vaučer može da se iskoristi za najmanje pet noćenja.

2. Prikupite potrebnu dokumentaciju

Penzioneri u Srbiji dobijaju novac, vaučere i popuste na račune - oglasio se direktor Fonda PIO, više o tomne pročitajte OVDE

Uz prijavni obrazac potrebno je priložiti:

  • ličnu kartu ili pasoš,
  • potvrdu o rezervaciji smeštaja,
  • dokaz o statusu (penzioni ček, potvrdu poslodavca o zaradi, potvrdu o studiranju ili drugi odgovarajući dokument).

3. Predajte prijavu u Pošti Srbije

Prijava se podnosi isključivo lično na šalterima JP „Pošta Srbije“, najkasnije 30 dana pre planiranog početka odmora.

4. Sačekajte dostavu vaučera

Ukoliko je dokumentacija kompletna i još ima raspoloživih vaučera, oni će biti dostavljeni preporučenom pošiljkom na kućnu adresu.

Gde mogu da se iskoriste vaučeri?

Turistički vaučeri važe isključivo u prijavljenim i kategorisanim ugostiteljskim objektima u Srbiji – hotelima, apartmanima, privatnom smeštaju i seoskim turističkim domaćinstvima.

Odmor mora biti organizovan van mesta prebivališta, dok studenti vaučer ne mogu koristiti ni u mestu prebivališta ni u mestu studiranja.

Najveće interesovanje tradicionalno vlada za destinacije poput Vrnjačke Banje, Sokobanje, Zlatibora, Tare, Vrdnika i Zlatara.

Država uvodi strože kontrole

Ovogodišnja podela vaučera razlikuje se od prethodnih zbog najavljenih pojačanih kontrola.

Nadležni organi kontrolisaće čitav proces kako bi sprečili:

  • fiktivne rezervacije,
  • preprodaju vaučera,
  • zloupotrebe prilikom korišćenja subvencija.

Vaučeri će imati visok nivo zaštite od falsifikovanja, uključujući posebne vodene žigove.

Istovremeno, turistička inspekcija pojačaće kontrole ugostiteljskih objekata. Za pokušaje naplate vaučera bez stvarno ostvarenog boravka predviđene su visoke novčane kazne, a ugostiteljima koji budu pokušali da zloupotrebe sistem prete sankcije i do 800.000 dinara, piše Biznis Kurir.

BONUS KLIP Pogledajte vesti o EXPO2027:

ekspo

Za najnovije biznis vesti iz Srbije i sveta, pratite nas na TiktokuFejsbuku i na našoj Instagram stranici

 
 
Vlada Srbije Turizam vaučeri u Srbiji

Povezane vesti

Vlada produžila zabranu - izvoz nafte i derivata stopiran do 31. jula
Foto: Dragan Mujan/Shutterstock

Vlada produžila zabranu - izvoz nafte i derivata stopiran do 31. jula

14:15 | 0
Važna promena za registrovana gazdinstva - država precizirala ko dobija dizel po 184 dinara
Foto: Shutterstock / Elen Nika

Važna promena za registrovana gazdinstva - država precizirala ko dobija dizel po 184 dinara

09:42 | 0
Sveti Stefan je konačno otvoren - kakav luksuz nudi gostima nakon višegodišnje pauze
Foto: Ronin83/Shutterstock

Sveti Stefan je konačno otvoren - kakav luksuz nudi gostima nakon višegodišnje pauze

13:54 | 0
Cene ulaznica su smešne, a prizor koji vas čeka ostavlja bez daha, plus nema gužve
Ilustracija: Kathy D. Reasor / Shutterstock.com

Cene ulaznica su smešne, a prizor koji vas čeka ostavlja bez daha, plus nema gužve

15:13 | 0
Porodični ručak samo devet evra - Bosanci otkrili letnju oazu na Pelješcu koja prkosi skupoći
Foto: Pawel Kazmierczak/Shutterstock

Porodični ručak samo devet evra - Bosanci otkrili letnju oazu na Pelješcu koja prkosi skupoći

12:30 | 0
Komentari (0)

Turizam

Crna Gora steže kontrolu usred sezone - inspekcije pojačale kontrole, kazne samo pljušte
Foto: Ronin83/Shutterstock

Crna Gora steže kontrolu usred sezone - inspekcije pojačale kontrole, kazne samo pljušte

17:05 Turizam
Šta ako ostanete bez pasoša u Grčkoj - detaljan vodič kroz proceduru 
Shutterstock/justit

Šta ako ostanete bez pasoša u Grčkoj - detaljan vodič kroz proceduru 

15:43 Turizam
Paprene smokve i jeftin paradajz - kakve vas cene čekaju na grčkim pijacama ove sezone
Foto: Salvador Aznar/Shutterstock

Paprene smokve i jeftin paradajz - kakve vas cene čekaju na grčkim pijacama ove sezone

12:56 Turizam
Od 14 do 17 sati ovde gotovo niko ne radi - mnogi misle da je lenjost, ali istina je drugačija
Foto: Shutterstock / Sharkshock

Od 14 do 17 sati ovde gotovo niko ne radi - mnogi misle da je lenjost, ali istina je drugačija

11:59 Turizam
Zaboravite Santorini - jedno grčko ostrvo je novi hit među solo putnicima
Foto: Shutterstock

Zaboravite Santorini - jedno grčko ostrvo je novi hit među solo putnicima

08:22 Turizam
Crni pesak, vodopadi i okean - mesto nazivaju evropskim Havajima (VIDEO)
Foto: Shutterstock

Crni pesak, vodopadi i okean - mesto nazivaju evropskim Havajima (VIDEO)

18:02 Turizam
Sveti Stefan je konačno otvoren - kakav luksuz nudi gostima nakon višegodišnje pauze
Foto: Ronin83/Shutterstock

Sveti Stefan je konačno otvoren - kakav luksuz nudi gostima nakon višegodišnje pauze

13:54 Turizam
Ne morate na more - u našem komšiluku krije se "more", a odmor je jeftiniji nego na Jadranu
Foto: A great shot of

Ne morate na more - u našem komšiluku krije se "more", a odmor je jeftiniji nego na Jadranu

08:18 Turizam
Letovi prazni zbog biometrije - novi sistem napravio kolaps na aerodromima 
Foto: Shutterstock

Letovi prazni zbog biometrije - novi sistem napravio kolaps na aerodromima 

19:23 Turizam
Srbi ostali u čudu - giros skuplji nego prošle godine 
Printscreen/Youtube

Srbi ostali u čudu - giros skuplji nego prošle godine 

18:20 Turizam

Najnovije

Najčitanije

14min

BiH zvanično na Ekspo 2027 u Beogradu - potpisan ugovor o učešću

50min

Nedeljni promet na Beogradskoj berzi oko 215,98 miliona dinara

1H

Crna Gora steže kontrolu usred sezone - inspekcije pojačale kontrole, kazne samo pljušte

1H

Berza završila trgovanje u plusu - promet oko 2,45 miliona dinara

2H

Mali iz Brisela: "Srbija je najveća i najbrže rastuća ekonomija Zapadnog Balkana"

1D

PIO fond objavio detaljnu računicu za penzionere - navedena visina novčane pomoći po kategoriji primanja

1D

Jedna greška na naplatnoj rampi može vas koštati 920 evra - mnogi vozači je prave iz panike

1D

Investicija veka - Poljski milijarder gradi 14 nuklearnih reaktora

1D

Istorijski uspeh - srpsko voće oborilo rekorde u izvozu

23H

Neki zbog uštede struje prave veliku grešku - isključivanje tri uređaja nije dobra ideja 

Vidi sve

Vremenska prognoza

Kursna lista

Valuta Buying (RSD) Middle (RSD) Selling (RSD)
EUR EUR 117,01 117,37 117,72
USD USD 102,16 102,47 102,77
CAD CAD 72,15 72,36 72,58
AUD AUD 70,91 71,12 71,34
GBP GBP 136,63 137,04 137,46
CHF CHF 127,35 127,74 128,12

Kripto valute

Valuta Cena (EUR)
BTC BTC 53.841,00 €
ETH ETH 1.510,67 €
LTC LTC 37,89 €
DOT DOT 0,75 €
BCH BCH 195,78 €
LINK LINK 6,81 €
BNB BNB 491,37 €
XMR XMR 278,02 €
Powered by CoinGecko API