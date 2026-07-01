Međutim, kako piše Oslobođenje.ba, poseta Trpnju pokazuje malo drugačiju sliku.

Navode da ovaj mali pelješki grad nije među destinacijama koje dospevaju na naslovne strane zbog izuzetno skupih računa, a cenovnici restorana i kafića pokazuju da se i dalje može pronaći razumna ponuda, posebno u poređenju sa najpoznatijim turističkim centrima.

Mora se priznati da su vremena kada ste mogli da popijete espreso pored mora za jedan evro davno prošla. Međutim, Trpanj i dalje ostavlja utisak mesta koje još nije podleglo prekomernom povećanju cena, pišu, detaljno navodeći brojke iz cenovnika.

U jednom od ugostiteljskih objekata, espreso košta tri konvertibilnih maraka (KM) (1,53 evra), amerikano je nešto više - 3,50 KM (1,79 evra), dok je kapućino pet KM (2,56 evra), a bela kafa 4,50 KM (2,30 evra).

U drugom kafiću, espreso košta 3,50 KM (1,79 evra), kapućino šest KM (3,07 evra), a velika kafa sa mlekom četiri KM (2,04 evra). Ove cene su veoma blizu hrvatskom proseku za ovu sezonu, gde se espresi uglavnom kreću između 1,80 i 2,80 evra, dok kafe sa mlekom koštaju između dva i tri i po evra.

Bezalkoholna pića se ne razlikuju mnogo od onoga što se danas može naći na većem delu obale. Koka-kola, Fanta ili Sprajt uglavnom koštaju između šest KM (3,07 evra) i sedam KM (3,58 evra), prirodni sokovi koštaju sedam KM (3,58 evra), limunada od sedam KM (3,58 evra) do devet KM (4,60 evra), dok pola litra mineralne vode košta osam KM (4,09 ervra).

Hrana je najzanimljiviji deo cenovnika

Oslobođenje takođe dodaje da je pivo znatno skuplje nego pre nekoliko godina, ali i dalje ostaje u okviru proseka. Točeno Karlovačko pivo od pola litra košta osam KM (4,09 evra) u jednom objektu, a Ožujsko pivo 6,50 KM (3,32 evra) u drugom, dok flaše domaćih piva uglavnom koštaju od 6,50 KM (3,32 evra) do devet KM (4,60 evra).

Upravo taj raspon se danas može naći u većini dalmatinskih gradova, dok u elitnim destinacijama pola litra piva često prelazi 10 KM (5,11 evra).

Najzanimljiviji deo cenovnika je, međutim, hrana. Klasične pice poput Margerite, Kaprićoze ili Slavonske koštaju između 20 KM (10,23 evra) i 26 KM (13,29 evra), dok se premium pice kreću od 25 KM (12,78 evra) do 30 KM (15,34 evra). To znači da Trpanj prati prosek hrvatske obale, gde se pica sada uglavnom prodaje u ovom cenovnom rangu.

Pasta košta oko 20 KM (10,23 evra), ćevapi 20 KM (10,23 evra), pileći file 22 KM (11,25 evra), a svinjski medaljoni ili vrat sa roštilja između 23 KM (11,76 evra) i 30 KM (15,34 evra).

Ponuda ribe je, očekivano, skuplja. Orada košta 50 KM (25,56 evra), sveža jadranska lignja 40 KM (20,45 evra), odrezak tune 42 KM (21,47 evra), dok je rižoto od crne sipe 30 KM (15,34 evra).

Prženi prstenovi lignji mogu se naručiti za 30 KM (15,34 evra).Gotovi dnevni obroci od devet do 12 evra

Za one koji žele ozbiljniji obrok, tu je i mesna tanjira za 75 KM (38,35 evra), namenjena za više osoba. Prilozi su obično između 6 KM (3,07 evra) i 15 KM (7,67 evra).

Pomfrit košta sedam KM (3,58 evra), pirinač šest KM (3,07 evra), domaći hleb takođe šest KM (3,07 evra), dok je blitva sa krompirom 15 KM (7,67 evra).

Zanimljivo je da neki restorani nude i gotove dnevne obroke po cenama od 18 KM (9,20 evra) do 25 KM (12,78 evra), što je jedna od najpristupačnijih opcija za porodični ručak. Vina takođe pokazuju da Trpanj ostaje veran pelješkoj tradiciji. Flaša kućnog vina košta 35 KM (17,90 evra), vrhunski Plavac oko 75 KM (38,35 evra), dok se čaša može popiti za osam KM (4,09 evra).

Kada se sve sabere, jasno je da je i Trpanj osetio inflaciju koja poslednjih godina menja turističku sliku Hrvatske. Međutim, u poređenju sa Dubrovnikom, Hvarom ili određenim delovima Istre, gde su neke cene postale simboli preterivanja, ovaj mali grad i dalje ostavlja utisak destinacije gde se može pristojno jesti i piti bez osećaja da će svaki izlazak ozbiljno opteretiti kućni budžet.

Naravno, to ne znači da je letnji odmor jeftin. Porodica koja ide na picu, nekoliko pića i sladoled lako će potrošiti između 120 KM (61,36 evro) i 160 KM (81,81 evro), dok će večera sa ribom i vinom premašiti 200 KM (102,26 evra). Ali danas je to postao standard za skoro ceo hrvatski Jadran. Ono što Trpanj izdvaja nije najniža cena, već osećaj da dobijate pravičnu ravnotežu kvaliteta, porcija i atmosfere za novac koji potrošite.

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