Mnogi građani koji još nisu rezervisali letnji odmor traže pristupačne cene smeštaja, a mladi par iz Bosne i Hercegovine zamolio je ljude na Reditu da im daju neke preporuke.

"Moj dečko i ja planiramo letnje putovanje na more u Hrvatskoj, ali ne možemo da odlučimo gde da idemo. Prošle godine smo bili u Vodicama i stvarno smo se odlično proveli. Ove godine smo razmišljali o Makarskoj, ali sam pročitala mnogo komentara da je ogromna gužva i da su plaže zaista prepune. Želeli bismo mesto gde nije bukvalno gužva, ali koje ipak ima malo noćnog života, restorana, kafića i da nije baš 'mrtvo' mesto. Dakle, neka vrsta srećne sredine. Pošto smo studenti, naš budžet nije prevelik. Mogli bismo da izdvojimo oko 80 evra po noćenju za smeštaj. Ako imate preporuke iz sopstvenog iskustva, pišite", nnapisali su na popularnoj društvenoj platformi.

Jedan od korisnika Redita objašnjava da je Brela najlepše mesto na kojem sam ikada bio, ali mislim da je više za porodice i ljude koji žele mir. Nema noćnog života, osim koncerata koji su deo hotela ili uličnih koncerata, i ne znam da li bi vam to odgovaralo.

"Sve je jako skupo"

"Izbegavajte Makarsku sa velikom razlikom. Morate ići na plažu u osam ujutru da biste pronašli dobro mesto, a čak i kada to uradite, uskoro ćete biti okruženi sa svih strana na pola metra udaljenosti. Užasno", ističe jedan komentator.

"Brist ili Gradac ako idete na kopno, Vis ako idete na ostrvo. Nedavno sam bio na Visu i to je zaista najlepše ostrvo u Hrvatskoj. Ali naravno, skuplje je, tako da ne znam da li odgovara vašem budžetu", dodaje drugi komentator.

Jedan korisnik Redita preporučuje Istru kao najbolju opciju za letovanje u Hrvatskoj, navodeći mesta poput Umaga, Novigrada, Poreča, Rovinja, Funtane, Vrsara i Fažane. Ističe da je region kvalitetan za posetu, sa dobrom uslugom i gostoprimstvom, a posebno naglašava da su cene niže nego u Dalmaciji.

Međutim, upozorava da Pula i južnija mesta poput Premanture i Medulina mogu biti loš izbor za one koji žele da izbegnu gužve. Kao dodatnu preporuku izdvaja ostrvo Rab, koje opisuje kao mirnije, prirodno lepo i sa raznovrsnim plažama, od kamenitih do peščanih, ali bez prevelike gužve.

Na kraju spominje i Šoltu, Murter i Pag kao moguće opcije, uz napomenu da su cene u celom primorju porasle i da nije siguran da li se za budžet od oko 80 evra po noćenju može lako pronaći smeštaj, piše Dnevno.hr

"Ja sam iz Hrvatske, ali iskreno, nikada mi ne padne na pamet da idem na odmor na naš prelepi Jadran, upravo zato što su bezobrazno skupi", zaključuje jedan Hrvat.

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