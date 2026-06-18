Kompanija je saopštila da su rezultati analize kvaliteta morske vode za 114 lokacija, koju je Institut za biologiju mora sproveo od 8. do 11. juna, pokazali da je morska voda odličnog kvaliteta na 79,8 odsto lokacija.

Kako su naveli, na 10,5 odsto lokacija voda je bila dobrog kvaliteta, a na 9,6 odsto zadovoljavajućeg kvaliteta.

"Ovi rezultati potvrđuju da je morska voda na crnogorskim kupalištima dobrog kvaliteta, odnosno da je sanitarno ispravna i bezbedna za kupanje i rekreaciju“, navodi se u saopštenju, piše RTCG.

Navodi se da je u Ulcinju, na svih 18 lokacija gde se prati sanitarni kvalitet morske vode, voda bila odličnog kvaliteta.

"Od ukupno 15 lokacija u Baru, 12 je imalo vodu odličnog kvaliteta, dve su imale dobar kvalitet, dok je na jednoj lokaciji voda bila zadovoljavajućeg kvaliteta", dodaje se u saopštenju.

Dodaju da je na 28 lokacija u Budvi kvalitet morske vode bio odličnog kvaliteta, na dve dobrog, a na četiri zadovoljavajućeg kvaliteta.

Prema njihovim rečima, u Tivtu je, od ukupno deset lokacija, voda bila odličnog kvaliteta na sedam, dobrog na dve, a zadovoljavajućeg na jednoj.

"Analize su pokazale da je u Kotoru voda bila odličnog kvaliteta na 11 lokacija, dobrog na tri, a zadovoljavajućeg kvaliteta na jednoj lokaciji", navodi se u saopštenju.

U Herceg Novom, dodaje se, voda je uzorkovana na ukupno 22 lokacije, od kojih je 15 bilo odličnog kvaliteta, tri su bile dobrog, a četiri zadovoljavajućeg kvaliteta.

Rezultati ispitivanja kvaliteta morske vode kao i podaci o temperaturi mora, temperaturi vazduha i salinitetu za svako pojedinačno kupalište mogu se pogledati na posebnoj aplikaciji koja se nalazi na veb stranici www.morskodobro.me, a koja je dostupna na crnogorskom i engleskom jeziku.

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