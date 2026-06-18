Od porodičnih i mirnih uvala, preko popularnih turističkih centara, pa sve do svetki poznatih lokacija za vindsurfing i kajt surfovanje. Većina plaža ima fini pesak, čistu tirkiznu vodu i dobru infrastrukturu, dok su neke potpuno prirodne i netaknute.

U nastavku je pregled plaža podeljen po regionima ostrva.

Plaže u blizini Parikije

Agia Irini je jedna od najlepših plaža u okolini Parikije, sa egzotičnim izgledom zahvaljujući palmama i prelepoj boji mora koje prelazi iz tirkizne u duboko plavu. Idealna je za opuštanje i fotografisanje.

Kamenia je velika peščana plaža u blizini rta Agios Fokas. Pored kupanja, poznata je i po stenama pogodnim za ronjenje, a u blizini se nalazi i pećina koja se vezuje za antičkog pesnika Arhilohosa.

Krios je jedna od najposećenijih plaža u ovom delu ostrva. Dugačka, peščana i zaštićena od vetra, sa brojnim barovima, restoranima i kampom, pa je posebno pogodna za porodice i duži boravak.

Marcelo je prirodni nastavak plaže Krios i poznata je po belom pesku i kristalno čistoj plavo zelenoj vodi. Organizovana je i ima beach barove.

Delfini je mirnija plaža severno od Parikije, pogodna za porodice i one koji žele manje gužve.

Livadija je najpoznatija gradska plaža Parikije i dobitnik Plave zastave. Potpuno je uređena, sa ležaljkama, sportskim terenima, prodavnicama i kafićima.

Parasporos je popularna među mladima. Duga peščana plaža sa beach barovima, ali i prirodnim delovima u hladu tamariska, piše Travel.gr

Plaže oko Nause

Ksifara je mala i mirna uvala u blizini Nause, bez infrastrukture i pogodna za one koji traže tišinu.

Mikro i Megalo Piperi su dve povezane plaže u samoj Nausi, sa lakim pristupom i čistom vodom, veoma popularne među lokalnim stanovništvom.

Lageri je poznata po dinama, kedrovima i prirodnom okruženju. Nije organizovana i pruža potpuni osećaj prirode.

Santa Maria je velika i raznovrsna plaža sa delovima koji su organizovani i delovima koji su mirniji. Popularna je i među ljubiteljima vodenih sportova.

Kolimbitres je najpoznatija plaža Parosa, sa jedinstvenim stenama oblikovanim vetrom i morem koje formiraju prirodne bazene.

Agios Ioannis Detis poznata je i kao Manastiri. Popularna je među mladima i porodicama i nudi beach barove i vodene sportove.

Surfovanje

Nea Hrisi Akti poznata je kao Golden Beach i jedna je od najboljih lokacija za vindsurfing u Evropi. Jak vetar i otvoreno more stvaraju idealne uslove za sportove na vodi.

Punda je najpoznatiji kajt surf centar na ostrvu. Nalazi se u kanalu između Parosa i Antiparosa gde stalni vetrovi omogućavaju idealne uslove za sport.

Glyfades je otvorena i vetrovita plaža pogodna za iskusne surfere, ali manje za kupanje.

Zapadna i istočna strana

Agios Nikolaos je mala i izolovana plaža blizu Punde, mirna i bez gužve, sa prirodnim okruženjem. Piso Livadi je uređena plaža u okviru naselja sa marinom, restoranima i kafićima. Pogodna je za porodice i večernje šetnje.

Južni deo ostrva

Logaras je poznata plaža sa Plavom zastavom, čistom vodom i finim peskom, veoma pogodna za porodice i ronioce.

Molos je velika i prirodna plaža u zaštićenom području Natura 2000. Mirna je i idealna za opuštanje.

Kalogeros je posebna plaža poznata po prirodnom blatu koje se koristi kao prirodni spa tretman.

Ambelas je mirna plaža u ribarskom selu koje se razvilo u popularnu turističku destinaciju.

Drios je jedna od najprirodnijih plaža na ostrvu, bez organizacije i sa potpunim mirom.

Lolantonis je mala i mirna plaža sa čistom vodom i tavernama u blizini.

Farangas je zaštićena uvala sa smaragdnim morem i beach barovima.

Aliki je porodična plaža sa plitkom vodom, restoranima i prirodnim hladom, pogodna za celodnevni boravak.

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