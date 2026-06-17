Kafa jeftinija od dva evra, ležaljke već od 10 - kažu da je ovo jeftin raj za turiste

Mnogi građani Srbije i ove godine biraju Crnu Goru za letovanje, privučeni blizinom, poznatim destinacijama i mogućnošću da odmor organizuju prema sopstvenom budžetu. Međutim, jedno pitanje se posebno često postavlja pred polazak na more – koliko danas zapravo košta jedan dan na plaži?

Od Budve i Bečića do Petrovca i Buljarica, cene se razlikuju od mesta do mesta, a troškovi lako mogu da porastu ukoliko svakodnevno koristite ležaljke, beach barove i restorane uz obalu, piše B92.

Ležaljke od 10 do 30 evra

Na popularnoj plaži Jaz, koja se često nalazi među najlepšim plažama regiona, komplet ležaljki i suncobran mogu da se pronađu već za 10 evra.

U centru Budve, na Slovenskoj plaži, cene se kreću između 10 i 15 evra, dok mesta u prvom redu do mora tokom glavne sezone dostižu cenu od 20 evra.

U Bečićima je za dve ležaljke i suncobran potrebno izdvojiti oko 15 evra, dok prvi red uz more košta do 20 evra.

Petrovac prati sličan cenovni nivo sa cenom od oko 15 evra po kompletu, dok se u Buljaricama za isti paket plaća oko 20 evra.

Najskuplje među popularnim lokacijama je Pržno, gde dve ležaljke i suncobran koštaju oko 30 evra.

Koliko koštaju kafa, voda i pivo?

Osim ležaljki, značajan deo dnevnog budžeta odlazi na hranu i piće.

Prosečne cene na Budvanskoj rivijeri trenutno su:

Voda – oko 2 evra

Kafa – od 1,80 do 2,50 evra

Pivo (0,33 l) – od 3 do 3,50 evra

Kokteli – od 8 do 15 evra

Pizza Capricciosa – od 7 do 10 evra

Parče pice – oko 3 evra

Kada se dodaju sladoledi, osveženja tokom dana i poneki obrok uz more, trošak za četvoročlanu porodicu može lako da premaši nekoliko desetina evra dnevno.

Dobra vest za turiste koji žele da uštede

Ipak, postoji način da se letovanje organizuje znatno povoljnije.

Gotovo sve plaže na Budvanskoj rivijeri imaju slobodne zone namenjene posetiocima koji koriste sopstvene peškire, stolice i suncobrane. To znači da nije neophodno plaćati ležaljke kako biste uživali na moru.

Za mnoge porodice upravo je ova opcija najbolji način da zadrže kontrolu nad budžetom i izbegnu svakodnevne dodatne troškove.

Koliko vam je novca potrebno za jedan dan?

Ako koristite ležaljke, popijete nekoliko kafa ili pića i ručate u restoranu uz plažu, dnevni trošak za dve osobe lako može da pređe 50 evra.

S druge strane, oni koji koriste slobodan deo plaže i kupuju namirnice u marketima mogu da provedu ceo dan uz more za višestruko manji iznos.

Upravo zbog toga Crna Gora i dalje ostaje zanimljiva destinacija za različite budžete – od turista koji traže luksuz uz samu obalu do porodica koje žele pristupačan letnji odmor.

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