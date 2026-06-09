Srbija
Šta se dešava kada istekne dokument i ne obnovite ga - kazne i do 50.000 dinara
Istek ličnih dokumenata na prvi pogled deluje kao sitan administrativni propust, ali u praksi može da napravi niz problema u svakodnevnom životu.
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Granični prelaz Evzoni podelio vozače - jedni prolaze kontrolu odmah, drugi čekaju i ostavljaju otiske
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