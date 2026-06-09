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Šta se dešava kada istekne dokument i ne obnovite ga - kazne i do 50.000 dinara

Istek ličnih dokumenata na prvi pogled deluje kao sitan administrativni propust, ali u praksi može da napravi niz problema u svakodnevnom životu.

Autor:  Dubravka Jovanović
09.06.2026.12:30
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Šta se dešava kada istekne dokument i ne obnovite ga - kazne i do 50.000 dinara
Foto:Shutterstock
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Istek ličnih dokumenata poput lične karte, pasoša ili vozačke dozvole često se doživljava kao sitan propust, ali u praksi može da izazove niz problema u svakodnevnom životu - od banke i administracije, pa sve do mogućih novčanih kazni.

Kada dokument istekne, on više nema pravnu važnost, bez obzira na to što ga i dalje fizički posedujete. Od tog trenutka, institucije ga ne mogu prihvatiti kao validan dokaz identiteta ili prava.

Obaveza građana i rok za zamenu

Prema propisima, građani su dužni da poseduju važeću ličnu kartu i da blagovremeno pokrenu postupak zamene. U slučaju isteka, obaveza je da se zahtev za novi dokument podnese u zakonom predviđenom roku.

U suprotnom, lice se smatra da ne poseduje važeću ličnu kartu, što može dovesti do prekršajnog postupka.

Kazne za neposedovanje važećeg dokumenta

Zakonom o ličnoj karti predviđene su kazne za situacije u kojima građanin nema važeći dokument ili ga ne koristi u skladu sa propisima.

U tim slučajevima kazne mogu iznositi:

  • novčana kazna do 50.000 dinara, ili
  • kazna zatvora do 30 dana

Ove kazne se odnose na slučajeve kada lice nema važeću ličnu kartu iako je po zakonu dužno da je poseduje, kao i kada ne postupi po obavezi zamene dokumenta.

Pored toga, za pojedine administrativne propuste, poput neprijavljivanja gubitka ili nepostupanja u propisanom roku, mogu se izreći dodatne novčane kazne od oko 5.000 dinara.

Gde nastaju problemi u svakodnevnom životu

Iako se kazne ne primenjuju automatski u svakom slučaju, praktične posledice isteka dokumenata su mnogo češće.

Bez važeće lične karte često nije moguće:

  • obavljati bankarske transakcije
  • potpisivati ugovore kod notara
  • završavati administrativne poslove u institucijama

Kod pasoša, posledice su još jasnije - bez važećeg dokumenta putovanje u inostranstvo nije moguće, bez obzira na rezervacije ili kupljene karte.

Kod vozačke dozvole, upravljanje vozilom sa isteklim dokumentom može dovesti do novčane kazne od oko 5.000 do 10.000 dinara, uz mogućnost dodatnih sankcija u zavisnosti od okolnosti.

Kako se problem rešava

Jedino rešenje je pravovremena zamena dokumenta. Postupak uključuje:

  • podnošenje zahteva u nadležnoj policijskoj upravi
  • biometrijsko slikanje i obradu podataka
  • plaćanje administrativnih taksi

U međuvremenu, građanima se obično izdaje potvrda o podnetom zahtevu, koja u određenim situacijama može privremeno da zameni dokument.

Zaključak

Istek dokumenta nije samo administrativna formalnost. Iako se kazne kreću do 50.000 dinara, veći problem u praksi nastaje u svakodnevnom životu - kada bez važećih dokumenata ne možete da obavite osnovne bankarske, pravne ili putne obaveze.

Zato stručnjaci upozoravaju da je najbezbednije pratiti rok važenja dokumenata i pokrenuti obnovu na vreme, kako bi se izbegle neprijatne situacije i potencijalne kazne.

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Novac Dokument lična karta

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