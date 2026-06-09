Za potrebe studije, institut za istraživanje tržišta je krajem aprila 2026. godine u ime Verivox-a anketirao 1.003 osobe starosti od 18 do 79 godina, pišu nemački mediji.



Anketa je reprezentativna u pogledu starosti, pola i savezne države.



Prema studiji, klijenti Sparkassen-a moraju posebno duboko da posegnu u svoje džepove. Tamo više od trećine (34 odsto) plaća trocifren iznos godišnje za svoj tekući račun.



Kod kooperativnih banaka kao što su Volksbanken i Raiffeisenbanken, ta brojka je skoro 26 odsto.



Nešto manje od petine (18 odsto) svih ispitanika ima potpuno besplatan račun.



Manje od 20 odsto Nemaca ima potpuno besplatan tekući račun, uglavnom u direktnim ili mobilnim bankama. Visoke naknade u tradicionalnim bankama opravdavaju se širokom mrežom filijala i ličnim savetima za klijenteNešto manje od petine (18 odsto) svih ispitanika ima potpuno besplatan račun.



Mnoge direktne banke i mobilne banke nude besplatne tekuće račune. Međutim, neki provajderi zahtevaju minimalni mesečni depozit. Štaviše, nemaju filijale gde klijenti mogu da potraže savet ili pomoć.



„Šparkase i dalje imaju gustu mrežu filijala koja se proteže daleko u ruralna područja“, kaže generalni direktor kompanije Verivox Finanzvergleich GmbH, prema saopštenju za štampu. „Ovo je skupo, ali takođe nudi dodatnu vrednost potrošačima koji cene lične savete na licu mesta.



Stoga je legitimno da se ova blizina klijentu uzme u obzir prilikom obračuna naknada za račun.“



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