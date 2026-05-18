Uz prikaz nepregledne kolone vozila, napisali su "Evzoni trenutno, 2,5h čekanje". Ova slika preplašila je one koji tek treba da putuju. Šta li nas tek čeka na leto, pitaju.



Za sve one koji planiraju letovanje u Grčkoj i brinu zbog novih pravila Evropske unije, stižu odlične vesti. Kako bi se sprečio kolaps na granicama tokom juna, jula i avgusta (a počev već od 1.juna), grčke vlasti će privremeno gasiti EES sistem (sistem ulaska/izlaska) čim se formiraju prve veće kolone.



Prema rečima direktora JUTE Aleksandra Seničića, granične službe neće čekati kilometarske zastoje da bi reagovale. Granica za "gužvu" je spuštena. Dovoljno je da se formiraju dve do tri kolone sa po desetak automobila, pa da kontrolori privremeno stopiraju komplikovanu proceduru.



Suspenzija sistema se ne odnosi samo na srpske turiste, već na državljane svih 59 zemalja van EU koji podležu ovoj proveri.

Podsetnik – šta je EES?

Prilikom prvog prelaska granice po ovom sistemu, procedura traje znatno duže jer obuhvata skeniranje pasoša, uzimanje otisaka četiri prsta i biometrijsko fotografisanje lica.Iako se letnji špicevi ne mogu potpuno izbeći, ove sezone se uvode nove mere za brži protok saobraćaja: Otvara se veći broj saobraćajnih traka na graničnim prelazima. Turistički autobusi bi mogli da dobiju poseban, povlašćeni režim prolaska kako bi agencijski putnici brže stizali do letovališta.



Što se tiče same infrastrukture, na potezu od Evzonija do Soluna trenutno nema većih zastoja, uprkos pripremnim radovima za izgradnju novog auto-puta. Iako je u planu i veliko proširenje samog prelaza Evzoni, završetak tog projekta se ne očekuje u skorije vreme.



Ako želite da osigurate mirno putovanje, nemojte slepo voziti ka Evzoniju. Iskusnim putnicima se savetuje da biraju alternativne prelaze. Prelazi Dojran i Medžitlija često su znatno rasterećeniji, piše B92.



Pre nego što se isključite sa auto-puta, proverite kamere i stanje na granicama preko aplikacija i navigacije kako biste na vreme korigovali rutu.



BONUS KLIP Pogledajte vesti o EXPO2027:







Za najnovije biznis vesti iz Srbije i sveta, pratite nas na Tiktoku, Fejsbuku i na našoj Instagram stranici.